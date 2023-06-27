萬華阿公店／她們困在萬華 從小姐變阿嬤

疫情衝擊，一度讓萬華阿公店宛如死城，如今雖陸續復業，但阿公店留下來的，大多是上了年紀的阿嬤，不知未來何去何從，每當夕陽餘暉，身影愈形佝僂。

六十多歲愛唱歌的麗筠（化名），十六歲就考取歌星證，原是風光的事，卻因追星夢被騙，還遭遇性侵、被迫嫁人，之後遠走美國想改變人生，卻因欠債、捲入人蛇集團，返台後淪落到林森北路酒店上班，年紀愈來愈大只好轉到萬華阿公店。

麗筠受訪時感嘆，經歷疫情沒收入，她轉業做家庭代工，賺點微薄收入；她雖然談到自己仍背負一百多萬債務，語氣卻樂觀地說「沒啥啦」！

年近七十歲的春芬（化名），年輕時北漂台北討生活，卻因金錢迷惑，廿多歲到舞廳上班，一度轉行開房仲公司，她卻罹患精神疾病，還遭遇弟弟的公司倒閉，讓她一夕之間，一無所有。她甚至與丈夫離婚，兩名孩子跟隨前夫，讓她覺得人生索然無味。

「離了婚，我身上什麼都沒有，只剩一張身分證。」春芬說，她被迫走酒店老路，也曾被朋友詢問：「兒子知道妳的工作嗎？」女兒也問她，「媽媽，妳在這裡上班嗎？」但為了僅存的尊嚴，她只能否認到底。吃苦一輩子，春芬的最大心願就是「幫孩子鋪好人生所有的路」，現在她在教會協助下，希望慢慢脫離阿公店的工作環境。

長期關懷萬華弱勢婦女的珍珠家園創辦人林迪真說，阿公店的故事太多了，有些人因為喪偶，有些是得扶養三個孩子的單親媽媽，還有人的先生過世後留下龐大債務。林迪真說，很多人沒讀多少書，沒做過其他工作，萬華是最後的歸宿。

林迪真指出，疫情爆發時，很多姐妹失聯，後來得知有人轉行當工地保全，開始過著不同的人生，希望她們離開阿公店後能活得更好。