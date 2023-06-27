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萬華阿公店／茶室榮景不再 餐飲業跟著苦

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導

萬華阿公店周邊商家形成特殊產業鏈，每天華燈初上，好幾家熱炒店直送料理到阿公店，還有婦人穿梭店家外送零嘴、瓜子等茶點，這些業者唇齒相依，都盼望恢復疫前榮景，但生意難做，老房子也不符合消防法規，是阿公店轉型困境。

華西街內的「阿賓熱炒店」幾乎專做阿公店生意，門口沒招牌，從下午開始，一盤盤鹽酥蝦、熱炒鮮蚵等下酒料理被套上塑膠袋，由年長的員工用鐵籃提著，放在機車踏墊送往訂餐的阿公店。

從嘉義北漂的業者阿賓說，長達三年的新冠疫情，是他在萬華做生意卅年來，首次遭遇艱困處境，半年完全沒訂單而被迫停業，儘管最近陸續恢復，業績仍和以前差三成以上，加上疫後的物價高漲，生意愈來愈難做。

飲酒店業者指出，跟著阿公店做生意的店家，除熱炒店、小吃店、還有柑仔店等，店家會打電話訂餐，許多較弱勢的年長臨工，就是一輩子幫阿公店跑腿賺工錢小費，日子勉強過得去，但疫情期間，這些人完全沒收入，愈來愈弱勢。

疫情 華燈初上 華西街

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