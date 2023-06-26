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汽機車不論行人遠近「都要讓」喊卡 今重議標準結果出爐

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「行人不論遠近都要讓」挨轟喊卡 今重議回歸現行3公尺標準

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
為擺脫台灣「行人地獄」惡名，政府從採最重罰、5月大執法，6月30日將提高罰鍰；原定同步上路的「斑馬線有行人須全停讓」，政策公布後民怨沸騰，交通部緊急喊停。記者林俊良／攝影
為擺脫台灣「行人地獄」惡名，政府從採最重罰、5月大執法，6月30日將提高罰鍰；原定同步上路的「斑馬線有行人須全停讓」，政策公布後民怨沸騰，交通部緊急喊停。記者林俊良／攝影

扭轉行人地獄惡名，6月30日修法上路，加重汽機車駕駛人不禮讓行人罰則，最高可罰6000元。警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為執法原則，遭批矯枉過正，交通部緊急喊停，今天傍晚重新討論出爐，據了解，會中認為開罰金額已提高，決議維持現行標準，車輛與行人間隔約3公尺須停讓。

交通部推動修法提高未停讓行人罰鍰，立法院4月三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，車輛未暫停讓行人優先通行罰鍰，從3600元提高至6000元，違者還要接受道安講習。

配合新法6月30日上路實施，警政署6月21日公布配合執法原則，行人只要踏上斑馬線，不論遠近，車輛都須停讓。標準一出引發反彈，質疑太過嚴苛，行人地獄恐成行車地獄，交通部長王國材隨後緊急喊卡，表示26日針對執法原則再討論。

交通部長 行人地獄

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