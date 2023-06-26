彰化窗簾商品宣稱政府唯一補助 公平會認定廣告不實開罰
彰化縣新錦豐布莊於臉書粉絲專頁銷售窗簾商品，廣告宣稱「公司配合 政府節能減碳 窗簾補助（5000～8000元）（北斗來來，70年以上老店，才有通過補助的唯一店家）」涉及不實，公平會委員會議決議以其違反公平交易法第21條第1項規定，處新臺幣8萬元罰鍰。
公平會表示，新錦豐布莊刊載上述廣告，廣告整體讓人認為其因是70年以上老店才唯一可提供消費者購買窗簾商品享有政府補助5,000元至8,000元方案的店家。而因唯一有通過政府補助，較其他銷售同類型商品之事業，使消費者對其商品品質產生更值得信賴及享有優惠的認知。
根據公平會調查，彰化縣政府並未對施作窗簾店家提供節能減碳的補助，且新錦豐布莊也自承彰化縣政府並無提供補助方案，廣告所稱窗簾補助，實際上是該事業自行給予消費者新臺幣5,000元至8,000元的折扣優惠，政府並無補助，故該事業上述宣稱與事實不符，是對於足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定。
公平會再次呼籲，事業所提供商品或服務是否獲有政府補助，往往會影響消費者對商品或服務品質的評價，甚至強化消費者對該商品或服務的信心，進而影響消費者作成決定，因此有獲政府補助，才依補助內容刊登廣告，方不致因廣告不實而受罰。
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