役期政策3+1方案招罵名 陳建仁：非強制性政策

「書讀不好、兵也當不好！」教育部最新學生役期政策，招來一片罵聲！國防部與教育部日前公布「3年唸書，1年當兵」的3+1方案，引發在野黨與網路上年輕人撻伐。對此，行政院長陳建仁26日接受聯訪時表示，該方案是給大學生有更多自我選擇的機會，並沒有強制，請大家不要以訛傳訛。

3+1是削足適履

我國去年宣布，民國94年次以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，並研議大學彈性修業制度。國防部與教育部規劃後推出「3+1」方案，讓學生能夠選擇3年唸書，1年當兵的方式，一併完成學業與服役，不影響後續投入職場或升學的時間。

國民黨立委吳斯懷痛批該方案是「削足適履，治絲益棼」，搞亂教育體制、影響服役成效，讓學生無所適從。他指出，所有問題的根源其實是兩岸關係惡化，戰爭風險日益升高，不得不增加軍購、強化後備戰力、將兵役延長為一年，積極準備戰爭。

國防、教育一起爛

民眾黨立委張其祿亦說，幾乎全世界大學學制都是四年，某些專業科系更因專業實習更達到了6年制以上。教育部若要求學校及大學生為了「三年大學，一年當兵」可行，強行挪用原有的課程規劃及排課順序，不但在教育上有揠苗助長疑慮，可能使學生學習上囫圇吞棗。

有PTT網友就質疑，「誰會蠢到少享受一年的大學生活去當兵？」還有網友痛批該政策說，「國防、教育一起搞爛，真是厲害」、「4年都不一定能順利畢業了，何況3年」，也有人酸說「建議白天上課，晚上當兵，這樣問題全部解決」。

非強制性政策

面對眾多的批評聲浪，陳建仁26日出席頒獎典禮前受訪表示，教育部推出此政策，實際上是給大學生有更多選擇的機會，讓每個學生都能夠自由選擇修課的期限，並沒有強制，所以請大家不要以訛傳訛。

他強調，這樣規劃的重點在於，年輕人在大學課程中，能多一個選擇的機會，也希望自己既能夠充實自己的學識，同時也能夠有更好的服兵役規劃。

教育部也說，為提供學生支持措施，協助學校實施相關配套，除訂定指引協助學校放寬校內修業彈性外，也會補助學校經費，來提供學生所需的教學及輔導支出。

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