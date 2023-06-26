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扎根科普教育 張榮發基金會推「科普好好玩」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
「科普好好玩」藉桃園5所國小規畫5項科普活動，增進學生了解科學知識與技術應用。圖／張榮發基金會提供
「科普好好玩」藉桃園5所國小規畫5項科普活動，增進學生了解科學知識與技術應用。圖／張榮發基金會提供

深化桃園地區國小生探索科學，張榮發基金會攜手桃園市政府教育局，推出「科普好好玩」專案，埋下一粒粒科普種籽，扎根科普教育。

桃園市立圖書館總館今天舉辦「科普好好玩」啟航記者會，張榮發基金會執行長鍾德美、桃園市長張善政、桃園市教育局長劉仲成、桃園市立圖書館總館館長唐連成等人，共同揭開活動序幕。

現場展示最新打造的「科普閱讀行動書車」，由專業科普閱讀推手教師擔任列車長，巡迴桃市各國小，用好看好玩、深入淺出方式導讀，並新購許多科普書籍讓學童借閱，一起臥遊高峰、潛游深海、叢林搜奇、暢行寰宇等，並同時安排8組國小師生，實作各種有趣科普活動。

張善政表示，「科普好好玩」計畫邀請桃市新屋、觀音、大園三區學校，參訪張榮發基金會轄下的長榮海事博物館，以及走讀藻礁生態圈等地，共讀海洋科普，深化海洋教育。

鍾德美表示，「科普好好玩」專案配合聯合國永續發展目標，藉桃園5所國小規畫5項科普活動，包括科普書籍導讀共讀、科學實驗的探究與實作、科普知識的趣味競賽、永續發展創意提案、自然景觀走讀及科普場館體驗多元形式，相信能增進學生了解科學知識與技術應用。

張榮發基金會表示，呼應聯合國17項「2030永續發展目標」，「科普好好玩」專案將邀請桃市親子組隊參加「科普創e Go」創意競賽，運用四格漫畫、專題閱讀報告、科普短片等多元形式，進行永續發展提案。另外，12月也將舉辦成果發表及競賽成績頒獎，為每趟科普列車寰宇奇航，擘建新象。

張榮發基金會攜手桃園市政府教育局，推出「科普好好玩」專案，扎根科普教育。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會攜手桃園市政府教育局，推出「科普好好玩」專案，扎根科普教育。圖／張榮發基金會提供

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