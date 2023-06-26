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北榮巴比妥毛髮檢驗 有望縮短研發期

中央社／ 台北26日電

新北市衛生局今天公布，汐止某幼兒園血中苯巴比妥檢測為臨界值的幼童，經台北榮總質譜儀檢測確認為未檢出，北榮已著手研發巴比妥毛髮檢驗方法，有望縮短研發期或許不用3個月。

新北市某幼兒園疑餵藥案受關注，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌日前接受採訪表示，北榮將著手研發巴比妥毛髮檢驗方法，盼讓家長安心，預估最快3個月、最慢6個月內應可完成，與國內進行最多其他毒物毛髮檢驗的單位調查局合作，交流經驗。

楊振昌今天接受媒體聯訪時說，開發巴比妥毛髮檢驗方法持續進行中，藥物標準品、小型研磨機器及國外採購耗材皆陸續到貨，另外也找到有服用相關藥物自願提供樣體，作為陽性比較值的民眾，「盡我們最大努力處理」，但沒有確切完成時程，若未來研發進度差不多就會對外公布。

北榮職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲提到，毛髮檢驗方法開發有機會縮短，或許不用耗時3個月，因為採購配備有進展，大家都很努力，但同樣無法推估完成時程，只強調持續努力中。

楊振昌表示，近期北榮實驗室受託檢驗量確實有明顯增加，甚至比平時多，但遇到這樣的案件，雖然忙碌，但大家都很願意付出、全力配合，都是用最快速度處理，這幾天端午連假期間，陸續都有人來加班，「我假日到辦公室都會看到人。」

巴比妥 醫學

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