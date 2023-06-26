14縣市大雨特報！ 嘉義、台南3縣市大雷雨

許多餐廳都有自己的低消規定，顧客同意再去消費。近日高雄有一間知名的親子餐廳發生了「奧客媽媽」上門的事件，該媽媽了訂15位要幫寶寶慶生，店家已經告知了低消規則以及用餐時間，結果當天不但沒有達到低消，還因為店員把蛋糕盒丟了而大發雷霆，當場飆罵全場服務生長達30分鐘，老闆見狀也回嗆，認為該名媽媽太無理，「絕對不會賠償，妳什麼口氣罵我員工我就什麼口氣回妳」。

2023-06-26 15:19