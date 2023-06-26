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午後對流發威！14縣市大雨特報 嘉義、台南慎防大雷雨

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14縣市大雨特報！ 嘉義、台南3縣市大雷雨

聯合報／ 記者陳宛茜╱台北即時報導
大雨示意圖。圖／本報資料照片
大雨示意圖。圖／本報資料照片

午後對流來了，氣象局下午3點針對桃園以南等14縣市發布大雨特報，恐下到晚上；其中台南市、嘉義市、嘉義縣為大雷雨，呼籲民眾注意。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、嘉義、台南地區及桃園至屏東、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區包括：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區，影響時間到晚上。

至於大雷雨警戒區域：台南市、嘉義市、嘉義縣，持續時間至16時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

午後對流來了，氣象局下午3點針對桃園以南等14縣市發布大雨特報，恐下到晚上。取自氣象局網站
午後對流來了，氣象局下午3點針對桃園以南等14縣市發布大雨特報，恐下到晚上。取自氣象局網站

嘉義 台南 桃園

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