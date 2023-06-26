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因應第三航站工程 桃機28日起兩階段縮減部分進場車道

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃園機場。示意圖。圖／本報資料照片
桃園機場。示意圖。圖／本報資料照片

因應第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程，預計8月上旬完工，桃園機場今天指出，施工期間將調整部分交通動線，預定在6月28日至7月7日、7月24日至8月7日，兩階段縮減桃機部分進場車道

桃機表示，第一階段為6月28日至7月7日，期間航站南路往東進機場方向，過車行地下道後，封閉路肩共264公尺，維持原3車道通行。

第二階段為7月24日至8月7日，期間航站南路往東進機場方向，鄰近第二航廈前，封閉路肩及最外側車道共87公尺；通過封閉區域後，往第一航廈地面藍色標示，及第二航廈地面綠色標示車道仍維持通行。

桃機說，已設置道路縮減標誌，並加派指揮人員，籲駕駛人依標誌及限速小心行駛；惟限縮區域相當局部，估計影響車流相當輕微。

另外，暑假入出境旅運增加，尖峰時間車流量大，建議旅客及往來機場民眾多利用機場捷運、巴士等大眾運輸。

機場捷運 車道 桃機

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