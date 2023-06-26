擴大一站式安檢？ 交通部下月擬赴美機場考察 加拿大也在名單中

交通部將在下半年擴大一站式安檢，部長王國材今天在彰化縣表示，7月18日將將派人赴美考察當地轉機過境旅客免安檢，如能符合台灣的免安檢措施，就能擴大施實一站式安檢。

王國材說，現在台灣最多的是從北美到桃園機場轉東南亞、東北亞的旅客，在北美做一次行李安檢，過去來到台灣還要再做一次，所以現在先跟美國談一站式安檢，來台灣就不需要第二次的安檢；7月18日民航局人員先過去美國看機場的保安狀況是符合台灣保安標準，如果可以，台美兩方會趕快簽台美一站式安檢合作。

王國材又說，現在轉機最多的北美來台灣，台灣方面的下一個（一站式安檢）目標是加拿大，此外，紐西蘭來台灣的轉機客也很多，這一部分台灣會繼續努力。

據了解，如果疫情前來台轉機和過境旅客約每年296萬人次，北美就占八成，一站式安檢實施後，對我國華航等航空公司受惠最大。