彰化林厝交流道常年壅塞 交通部長今提改善方案

台76線八卦山隧道西出口與縣道137線相距約600公尺，交通尖峰時段壅塞成為家常便飯，讓彰投兩地通勤族深以為苦，今天交通部長王國材等人會勘後，將先利用匝道下的高架橋空間規畫左轉或直行專用道，明年10月東彰化道路完工後作交通引導，期能疏解林厝交流道接縣道137線的壅塞車流。

彰化縣政府交通處代理處長許俊宏說，台76線八卦山隧道東出口接南投中興匝道，西出口接林厝交流道，每日交通流量大，西出口到達縣道137線平面道路僅600公尺，要下林厝交流道往員林市、社頭鄉等南彰化的民眾，等於一出八卦山隧道就要切換到外側車道準備下台76線高架道路。

許俊宏又說，林厝交流道下來遇到縣道137和144的車流，為了調控複雜交通狀況，交會路口採四時相交通號誌，仍無法有效疏解林厝交流道進入137線的車流，每逢交通尖峰時段，車流迴堵在台76線上，甚至經常堵到八卦山隧道內，用路人都感到很不方便。

經過公路總局長陳文瑞、縣長王惠美及立法委員陳素月等人補充說明，林厝交流道每天塞車的狀況。交通部長王國材表示，增闢車道或是增設出口匝道因涉及用地徵收，不易實施也曠日費時，可採行立委陳素月轉述民眾建議，利用下匝道的台76線高架橋的橋下空間規畫左轉或直行專用道，讓下交流道的單行車多出一至兩個車道，畫線讓右轉、直行、左轉的車道分道行駛減少塞車。

王國材表示，東彰道路與縣道137線平行，兩條路可互做搭配，待明（2024）年10月東彰道路完工後，規畫作為137線的替代道路引導車流過去，或可改善林厝交流道壅塞。縣長王惠美說，希望公路總局盡快執行短期改善方案，若還是無法解決，縣府和中央未來會再研議其它作法。