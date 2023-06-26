快訊

民眾提案「周休三日」到底行不行？ 人事總處給出答案

突襲？北農改選農委會董事全缺席 董、總座今難產30日再開會

叛國英雄再見？瓦格納兵變收場後的俄國民心思變

彰化林厝交流道常年壅塞 交通部長今提改善方案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
交通部長王國材今天視察台76線林厝交流道壅塞的問題。記者簡慧珍／攝影
交通部長王國材今天視察台76線林厝交流道壅塞的問題。記者簡慧珍／攝影

台76線八卦山隧道西出口與縣道137線相距約600公尺，交通尖峰時段壅塞成為家常便飯，讓彰投兩地通勤族深以為苦，今天交通部長王國材等人會勘後，將先利用匝道下的高架橋空間規畫左轉或直行專用道，明年10月東彰化道路完工後作交通引導，期能疏解林厝交流道接縣道137線的壅塞車流。

彰化縣政府交通處代理處長許俊宏說，台76線八卦山隧道東出口接南投中興匝道，西出口接林厝交流道，每日交通流量大，西出口到達縣道137線平面道路僅600公尺，要下林厝交流道往員林市、社頭鄉等南彰化的民眾，等於一出八卦山隧道就要切換到外側車道準備下台76線高架道路。

許俊宏又說，林厝交流道下來遇到縣道137和144的車流，為了調控複雜交通狀況，交會路口採四時相交通號誌，仍無法有效疏解林厝交流道進入137線的車流，每逢交通尖峰時段，車流迴堵在台76線上，甚至經常堵到八卦山隧道內，用路人都感到很不方便。

經過公路總局長陳文瑞、縣長王惠美及立法委員陳素月等人補充說明，林厝交流道每天塞車的狀況。交通部長王國材表示，增闢車道或是增設出口匝道因涉及用地徵收，不易實施也曠日費時，可採行立委陳素月轉述民眾建議，利用下匝道的台76線高架橋的橋下空間規畫左轉或直行專用道，讓下交流道的單行車多出一至兩個車道，畫線讓右轉、直行、左轉的車道分道行駛減少塞車。

王國材表示，東彰道路與縣道137線平行，兩條路可互做搭配，待明（2024）年10月東彰道路完工後，規畫作為137線的替代道路引導車流過去，或可改善林厝交流道壅塞。縣長王惠美說，希望公路總局盡快執行短期改善方案，若還是無法解決，縣府和中央未來會再研議其它作法。

車道 交通部長

延伸閱讀

1200月票將上路 高嘉瑜要求自強號增南港班次 網兩派論戰

影／約六成未有禮讓行人觀念 王國材：短期藉執法來教育

「斑馬線全停讓」喊卡 網諷：被罵什麼改什麼

斑馬線「不論遠近」喊停 王國材：認定擬分隔線一半為基準

相關新聞

周休三日到底行不行？ 人事總處給出答案

民眾先前在公共政策網路參與平台發起「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」的提案引起熱議，行政院人事總處今（26）日作出...

夏至到風颱就出世？ 颱風何時可能來 賈新興這麼說

俗話說「夏至風颱就出世」，今年颱風何時會生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前看起來7月中之後...

周三、四水氣增多 天氣風險公司：午後對流更明顯

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，今天到周五受東南風影響，高溫炎熱。周三、四，台灣周圍水氣增多，各地天氣轉多雲時晴甚...

禁止青少年滑手機 研究：強制限制可能適得其反

青少年應該花時間探索各種美好萬物，接受各種挑戰，尋找人生方向與志向。但現在年輕人花在社群媒體的時間愈來愈多，專家認為，社群媒體訊息不只經過精心設計，演算法導致接收訊息更狹隘。

彰化林厝交流道常年壅塞 交通部長今提改善方案

台76線八卦山隧道西出口與縣道137線相距約600公尺，交通尖峰時段壅塞成為家常便飯，讓彰投兩地通勤族深以為苦，今天交通...

民眾提案「台灣成周休三日國家」政府不參採 勞動部三大理由回應

根據統計，我國年總工時雖然逐年降低，但去年仍達2007.6小時，世界排行仍名列前茅，因此有民眾在公共政策網路參與平台上連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦