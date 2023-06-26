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6歲童「冷氣病」上身 中醫籲滿身汗時勿貪涼

中央社／ 台南26日電

台南1名6歲男童有異位性皮膚炎及鼻過敏病史，近日復發嚴重尋求中醫治療，醫師發現男童常在戶外活動滿身汗後進入冷氣房，經相關治療緩解，並呼籲民眾避免在大汗淋漓時吹冷氣。

奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉今天告訴中央社記者，病患是剛進入小學就讀的男童，先前曾因異位性皮膚炎及鼻過敏接受中醫門診治療，原已許久未發作，但近日復發搔癢嚴重，甚至越抓越癢、抓到破皮，並有打噴嚏、流鼻水等症狀。

許晉嘉表示，經詢問發現因近日天氣炎熱，活動力旺盛的男童常在戶外跑跳活動、滿身大汗後進入屋內吹冷氣，由於冷氣直吹身體，在外寒內熱刺激下，容易導致皮膚問題復發，經相關處方治療及針灸輔助，男童過敏症狀逐漸緩解。

許晉嘉指出，許多人在天氣炎熱時躲在室內吹冷氣，稍不注意就容易出現所謂「冷氣病」，表現症狀多元，如頭痛、流鼻水、氣喘、皮膚癢、眼睛乾澀不適，甚至是肩頸僵硬、下肢無力等。

他說，多數「冷氣病」症狀雖不嚴重，但長期累積可能對身體產生不良影響，定期清潔冷氣機濾網及室內環境是避免的首要工作，而冷氣會使空氣變得乾冷，冷氣房內可放1杯水並配合電扇使用，維持一定濕度。

許晉嘉建議，安裝冷氣時應注意出風口位置，避免直吹頭部而造成頭痛、頸痛，冷氣溫度不宜過低，若不得已進入冷氣較強空間，可穿上薄外套，大汗淋漓時不要馬上進入冷氣房，應把身體先擦乾，長時間待在冷氣房應適時補充水分，並視情況使用保濕乳液。

他說，就算天氣炎熱，適時運動讓身體出點汗也很重要，空閒時則可適度進行穴位按摩，如頭頸交界處「風池穴」及手上的「合谷穴」，可改善頭痛或肩頸痠痛，但若「冷氣病」症狀造成嚴重不適，仍應尋求醫師診治。

冷氣 醫師

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