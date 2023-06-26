胰臟癌治療新發現 「eHSP90α」人源抗體抑制腫瘤惡化

111年國人十大死因中，癌症持續居首，胰臟癌名列於十大奪命癌症中第七名。胰臟癌發現時多已中晚期，早期通常沒有症狀，成為預後狀況最差的癌症之一。國衛院發布最新研究成果，透過胞外熱休克蛋白90α（eHSP90α）的人源化抗體抑制腫瘤纖維化，最快兩年內進行臨床試驗。

國衛院癌症研究所研究員黃智興在癌症領域研究十數年，他的研究團隊發現，胰腺癌患者血清中的eHSP90α含量，較健康者高出100倍，並與國衛院生技與藥物研究所研究員洪慧貞研究團隊合作，開發了針對eHSP90α的人源化抗體，有效壓制腫瘤的生長。

「胰臟癌有八成無法手術治療，另外兩成則伴隨惡病質。」黃智興表示，惡病質為腫瘤惡化過程中常見的症狀，可能導致體重降低、肌肉萎縮、貧血、虛弱、厭食等，因此影響患者的生存意志，統計全球有高達五至八成的胰腺癌患者，即因惡病質而死亡。

同時，黃智興指出，腫瘤組織間質增生是腫瘤纖維化的主要原因之一，也是多種惡性腫瘤的共同特徵，但透過人源化抗體，便能中和體內過量的eHSP90α，阻止其自我誘發產生，進而抑制腫瘤的組織間質增生、調節免疫細胞活性，有效壓制腫瘤的生長，改善惡病質。

黃智興說，eHSP90α的人源化抗體在小鼠體內的半衰期超過18天，意味著在實驗中，抗體可以在小鼠體內停留很長的時間，不容易被代謝和排泄，有助於確保藥物在體內維持一定的濃度和活性，從而提高治療效果，小鼠在實驗中的生活力和壽命也都有明顯增長。

黃智興說，該人源化抗體對非腫瘤細胞「無毒性」，且在體內穩定性高，可以單獨使用或與單株抗體Gemcitabine等藥物合併使用，對於抑制腫瘤纖維化、改善惡病質並提高治療效果具有技術優勢。

洪惠貞說，目前研發團隊已獲得國家新創獎和專利，專利已在商推階段，已有多家廠商洽談技術轉移與盡職核實，希望未來半年內可以完成技轉，預計兩年內進行臨床試驗，以嘉惠胰腺癌患者。