影／搶演唱會經濟 福容徠旅打造IKEA鯊魚主題房

疫後產業復甦，高雄大型演唱會接踵而至，觀光旅宿業也磨刀霍霍準備迎接龐大商機。全台擁有15家連鎖的福容大飯店，今年暑假推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，訴求年輕、時尚、創新與環保，今天宣布官網同步上線，開始接受預訂，7月1日迎接旅客。

「福容徠旅」位於高雄前金區，捷運橘線市議會站4號出口附近。福容徠旅高雄總經理黃益勝表示，新品牌的第一家營運，特地與IKEA的企業業務攜手打造一整層17間主題房，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心，四大主題房也特地用瑞典文命名，提供消費者不一樣的旅宿體驗，感受IKEA主題房的時尚簡約風格。

15樓IKEA主題樓層，鵝黃色的梯廳牆上以木條箱當櫃子，擺飾綠色植栽，以及穿著飯店制服的鯊魚玩偶饒富趣味，十足網紅打卡牆。

IKEA北亞區品類經理錢泓杉表示，IKEA四大主題房四種房型設計，「STUGA」（小屋）牆面IKEA LOGO黃對應到IKEA北歐風格，房間是以藍紅黃三原色為基底堆疊，營造一個充滿輕快節奏感與活力的空間，猶如步入一幅現代主義的畫中。「TAVLA」（繪畫）的發想，則是以博物館做為設計主題，房間內的氛圍以寧靜沉著為主，再搭配IKEA灰黑或帶些微金色調的家具來與房間內的油漆相呼應之外也同樣產生出與美術館容易聯想在一起的高級感。

「NATUR」（自然），大地色主題房的設計目標，讓待在房內的旅客可以下意識地被空間療癒，柔軟的奶茶色布料沙發搭配著藤編扶手椅，邀請入住的旅客休憩停留。最受矚目的鯊魚主題房，「BLÅHAJ」（藍鯊），這個字在瑞典文中是藍鯊的意思，同時也IKEA的極具代表性的鯊魚填充玩具，在賣場中常常見到藍鯊的玩偶或相關設計品。將藍鯊吊掛天花板上，自在悠游，一進房間彷彿進入海底世界。

「福容徠旅高雄」除了提供IKEA主題房外，還有其他多種房型可供選擇，總共有136間客房。每間房都有提供迎賓點心，能品嚐到高雄在地老字號品牌棋餅、旗山香蕉干片、OOHA氣泡飲、Julius Meinl咖啡、Twinings茶包。