卡魚刺吞飯、喝醋 醫師警告恐怕造成更嚴重傷害

吃魚不慎可能造成魚刺卡在口腔或咽喉，苗栗市舒康診所耳鼻喉科主任黃山崧建議盡快就醫解決，坊間流傳的吞飯、喝醋等方法讓魚刺脫落，不僅沒有效果，還可能造成更嚴重傷害。

誤吞魚刺卡在口腔或咽喉，坊間流傳催吐、吞飯，或是喝醋等方法，黃山崧表示，不僅沒有效果，反而可能讓魚刺進入更深部的消化道，造成胃腸道損傷，甚至發生穿孔及腹膜炎。

他指出，催吐或吞飯的動作，可能會影響魚骨刺傷的狀況，導致傷口腫脹、瘀血或出血等二次傷害，讓後續治療變複雜，至於不建議喝醋是因為對於骨刺傷沒有任何幫助，最好的方法就是盡速就醫。

黃山崧說，魚刺傷害首重預防，建議吃魚時，一定要細嚼慢嚥、不要說話，尤其是老人與小孩，更應特別留意，如果不慎魚刺卡在口腔或咽喉，第一步先放鬆，不要讓口腔或咽喉的肌肉太緊繃，以免影響判斷。

第二步如果口中還有食物，先將食物吐出，保持口腔清空，不要再把口中的食物往下吞；第三步嘗試做簡單的吞嚥口水動作，確認是否有魚骨刺傷，及不舒服的位置，趕快就醫檢查。