高溫逾35度防中暑 吳德榮： 慎防午後大雷雨

上班日天氣還是炎熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今天全台高溫逾35度要防中暑，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周四台灣附近盛行東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。

各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部23至35度，中部24至37度，南部24至37度，東部22至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五至下周日台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣增多、更不穩定。迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，仍應注意局部性大雷雨發生；各地高溫炎熱。