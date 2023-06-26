夜宿、沉浸式體驗 文化成年禮能挽救台灣博物館危機？

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
根據美國博物館的研究，開放夜間參觀是博物館吸引新世代觀眾的重要方式。圖為台博館推出文化禮金專場夜宿活動，邀請青少年共度奇幻的夜間旅程。圖／台博館提供
根據美國博物館的研究，開放夜間參觀是博物館吸引新世代觀眾的重要方式。圖為台博館推出文化禮金專場夜宿活動，邀請青少年共度奇幻的夜間旅程。圖／台博館提供

美國博物館聯盟曾邀請行銷業者撰寫「讓年輕世代走進博物館的方法」，提出的建議包括：增加夜間開放時間、使用社群媒體、增加沉浸式體驗、加入社會議題等。文化部近日推出的文化成年禮，被博物館界視為找回年輕觀眾的挑戰與契機，各家博物館針對文化成年禮設計的項目中，也出現夜宿、沉浸式體驗、實境解謎等符合美國博物館研究「找回年輕觀眾」的祕方。

曾被博物館奉為教科書的好萊塢電影「博物館驚魂夜」其來有自。美國的博物館研究指出，夜間參觀對於學生和青少年來說更容易；博物館通常只在白天開放，夜間參觀會給年輕觀眾獨特的感受。南美館館長林秋芳表示，南美館殭屍展「亞洲的地獄與幽魂」，成功的一大關鍵是開放夜間參觀，吸引許多原本不逛博物館的年輕族群。

台灣史前文化博物館此次也針對文化成年禮推出一泊二食的「博物館深夜探秘解謎」，帶領觀眾在夜間的博物館進行探險，並提供一晚住宿，此外還運用史前館的遺址現場進行沉浸式體驗「作伙來墓仔埔交朋友啊」。史前館館長王長華表示，博物館延長營業時間涉及水電、人事成本，「夜間開放」較難常態化，但可挑選某段時間嘗試。她還跟台鐵溝通，將史前館附近的火車站改名「康樂史前館站」，在每年的校外教學旺季期間停靠自強號等快車，希望讓學生來此不需要仰賴遊覽車。

舉世收藏最多畢卡索畫作的巴黎畢卡索博物館今年重新開幕。為了贏得年輕一代的青睞，展廳徹底改造，包括邀請英國時裝設計師保羅史密斯以繽紛色彩設計展場，並以「me too運動」概念重新詮釋畢卡索的創作。因為從現代觀點來看，這位擁有無數情人的抽象派大師「殘酷對待女性」。

史前館此次重新開幕，也打破過去傳統展示史前文化的教科書方式，希望更貼近當代社會議題。「博物館應從參觀者的角度提供對世界的理解。」史前館館長王長華表示，規劃新館時被觀眾問到「為什麼考古學從來不處理台灣原住民的位置」，新展廳便回應此一議題，並找來當代原民藝術創作呼應展出內容。她透露，原民舞蹈家布拉瑞揚看展時掉下眼淚，「讓人感動的博物館」將取代「知識殿堂」，成為博物館在新時代的定位。

6月開跑、可望常態化的文化成年禮，被博物館視為抓住年輕觀眾的重要機會。圖為台博館鐵道部廳舍推出限時攝影棚拍活動，讓青少年在百年古蹟為青春留下美好見證。圖／台博館提供
6月開跑、可望常態化的文化成年禮，被博物館視為抓住年輕觀眾的重要機會。圖為台博館鐵道部廳舍推出限時攝影棚拍活動，讓青少年在百年古蹟為青春留下美好見證。圖／台博館提供
根據美國博物館的研究，開放夜間參觀是博物館吸引新世代觀眾的重要方式。圖／台博館提供
根據美國博物館的研究，開放夜間參觀是博物館吸引新世代觀眾的重要方式。圖／台博館提供

博物館 美國 館長

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