夜宿、沉浸式體驗 文化成年禮能挽救台灣博物館危機？

美國博物館聯盟曾邀請行銷業者撰寫「讓年輕世代走進博物館的方法」，提出的建議包括：增加夜間開放時間、使用社群媒體、增加沉浸式體驗、加入社會議題等。文化部近日推出的文化成年禮，被博物館界視為找回年輕觀眾的挑戰與契機，各家博物館針對文化成年禮設計的項目中，也出現夜宿、沉浸式體驗、實境解謎等符合美國博物館研究「找回年輕觀眾」的祕方。

曾被博物館奉為教科書的好萊塢電影「博物館驚魂夜」其來有自。美國的博物館研究指出，夜間參觀對於學生和青少年來說更容易；博物館通常只在白天開放，夜間參觀會給年輕觀眾獨特的感受。南美館館長林秋芳表示，南美館殭屍展「亞洲的地獄與幽魂」，成功的一大關鍵是開放夜間參觀，吸引許多原本不逛博物館的年輕族群。

台灣史前文化博物館此次也針對文化成年禮推出一泊二食的「博物館深夜探秘解謎」，帶領觀眾在夜間的博物館進行探險，並提供一晚住宿，此外還運用史前館的遺址現場進行沉浸式體驗「作伙來墓仔埔交朋友啊」。史前館館長王長華表示，博物館延長營業時間涉及水電、人事成本，「夜間開放」較難常態化，但可挑選某段時間嘗試。她還跟台鐵溝通，將史前館附近的火車站改名「康樂史前館站」，在每年的校外教學旺季期間停靠自強號等快車，希望讓學生來此不需要仰賴遊覽車。

舉世收藏最多畢卡索畫作的巴黎畢卡索博物館今年重新開幕。為了贏得年輕一代的青睞，展廳徹底改造，包括邀請英國時裝設計師保羅史密斯以繽紛色彩設計展場，並以「me too運動」概念重新詮釋畢卡索的創作。因為從現代觀點來看，這位擁有無數情人的抽象派大師「殘酷對待女性」。