早上太魯閣、晚上睡高雄！日旅團「5天環台行程」好狂

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
高雄蓮池潭風景區。圖／高雄市觀光局提供
高雄蓮池潭風景區。圖／高雄市觀光局提供

5天內跑遍台北、宜蘭、太魯閣、台東、高雄、嘉義、台中、野柳等地的環台之旅，你敢挑戰嗎？網路上近期流傳日本旅行社所舉辦的台灣5日行程，內容就一次囊括上述全部景點，引起網友們的熱烈討論。網友表示「好累」、「真恐怖的行程」

本次的台灣5日行程中，第一天上午由日本中部國際機場出發，抵達桃園後前往宜蘭，參觀宜蘭文學館、丟丟噹森林公園後，再搭車前往花蓮，並於第二天參訪太魯閣、三仙台、鐵道藝術村，並再前往高雄。

第三天則是排定高雄蓮池潭、嘉義檜意生活村、故宮南院、台中歌劇院、宮原眼科，並於第四天前往台北，參觀野柳、十分、九份等地，最後在第五天安排忠烈祠、龍山寺、中正紀念堂、總統府、故宮等地，最後搭乘晚間班機返回日本。

由於在短短五天內，就要串連全台北東南中，因此許多網友也表示「第一天還在花蓮，第二天已經到高雄了」、「跳過自稱京都的台南」、「超殺」、「走馬看花而已」、「強行軍團」

網上流傳日本來台的5日環島之旅，內容引起網友熱烈討論。圖／擷取自推特
網上流傳日本來台的5日環島之旅，內容引起網友熱烈討論。圖／擷取自推特

日本 宜蘭

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