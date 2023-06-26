聽新聞
test
0:00 / 0:00

代理孕母／赴美求子預備花700萬 拚第5次

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

「代孕仲介」、「解決同性伴侶無法生育子女困境」，台灣同志婚姻合法已滿四年，代理孕母相關網站平台愈來愈多，有些還打出雙人同行，現折十萬等優惠，而跨國求子地點更多元，除了美國、加拿大，最近一、兩年還多了泰國、喬治亞等，保守估計，在美國至少得花上台幣五、六百萬元，而泰國代孕也需兩、三百萬。

經歷三年半赴美的求子歷程，台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰表示，代理孕母費用昂貴，光取得胚胎就花一百萬，而植入胚胎前給代孕者醫藥費、營養費，每次就要廿萬，前後做四次，胚胎仍未能著床，連同其他旅費、住宿費，差不多超過兩百萬元，但革命仍未成功，同志仍須努力。

「求子歷程身心煎熬」鄒宗翰說，美國部分代孕者不願意幫同志、單身者代孕，為了找到合適代孕者，「互相面試」就花了一年多；確定人選後，在植入胚胎前，孕母得吃避孕藥，避免排出自己的卵，並補充荷爾蒙、雌激素，讓子宮內膜增厚，以期胚胎順利著床，只可惜嘗試四次，尚未成功。

鄒宗翰指出，如果第五次成功懷孕，加上代孕者的保險費、生活費、營養品、醫療費用，估計全部負擔高達四百至五百萬，加上已用掉的費用，差不多接近七百萬元。

台灣同志家庭權益促進會資料顯示，一對男同志伴侶至美國求子，代孕者懷孕後又流產，前後花了七百多萬元，最後將房子抵押貸款，才籌足銀彈。

為了省錢，最近一年來，部分同志伴侶轉至泰國、烏克蘭等地尋求代理孕母協助。三十多歲的伊森表示，從二○一九年起規畫此事，透過仲介公司媒合，至泰國求子，第一位代孕者因心理疾患，懷孕後嚴重失眠、嘔吐、情緒不穩，短短七天就流產。之後找到另一位孕母，至泰國胚胎植入，礙於當地法規，兩人需有婚姻關係，植入胚胎後回到台灣生產。

伊森女兒順利出生後，還得處理一連串行政程序，例如，對代孕者「提起訴訟」，進行親子鑑定，證明女兒與代孕者之間百分之九十九點九「無親子關係」，再跑法院流程，取得公文後，再至戶政事務所將名義上的媽媽除名，最後再辦理伴侶領養女兒的手續。

「寧願這些錢都給故鄉台灣賺。」鄒宗翰說，很多仲介公司協助媒合代孕者，一旦出現糾紛，無法提告，毫無保障可言；期盼台灣代孕合法化，讓想養育小孩的同志也能圓夢，不用再出國求子。

同志 泰國 美國

延伸閱讀

代理孕母／赴美求子代價五六百萬元 泰國約便宜一半

代理孕母／修法延宕 生殖醫學權威專家籲有條件開放

代理孕母／依特殊情況及配套 邱淑媞：8成6民眾願開放

代理孕母／陳昭姿歎倡議27年 卻卡在性平會一堆老女人

相關新聞

代孕法案爭取27年 恐成一場空陳昭姿奔走半輩子 嘆遭民進黨糟蹋 專家建議搭同志議題 可能優先排入

「我有卵子、先生，唯獨沒有健康的子宮，為什麼不能擁有自己的孩子？」倡議代理孕母廿七年的和信治癌中心藥劑部主任陳昭姿說，少...

連假收假熱爆 小心午後雷陣雨

昨為端午連假收假日，不少人披上薄外衣遮蔽烈陽，氣象局提醒本周各地高溫三十一度至三十五度，雲林、台南、高雄、屏東、花東縱谷...

健康主題館／吃安眠藥會失智嗎？ 改善睡眠不是非藥不可

●每日少於7小時睡眠，易累積失智致病蛋白

健康你我他／夫妻二度確診 這回安全過關

去年5月疫情高峰，我們夫妻雙雙染疫住進隔離病房，像被「囚禁」的鳥兒，非常痛苦，熬過了才重獲健康和自由。但出現失眠、關節痛...

ICU見富婆將遺產全給護士 對方卻因1事嚇跑 施景中嘆：錢多又有何用？

看着一大筆遺產，竟然也不心動？台灣大學婦產科醫生施景中在網上發文分享，一名富貴中年婦人送到急症室時已走到「人生盡頭」，然而由於她沒有子女沒有親戚，便想把遺產留給最親、平日照料她的護士，詎料護士最後竟然因1事棄她而去…

少子化+高齡化…博物館愈開愈多 觀眾卻愈來愈少

台灣近年颳起博物館熱，地方爭相興建美術館與博物館，卻忽略隨台灣面臨少子化與高齡化，博物館出現觀眾蒸發、專業人力不足的危機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦