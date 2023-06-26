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健康你我他／夫妻二度確診 這回安全過關
去年5月疫情高峰，我們夫妻雙雙染疫住進隔離病房，像被「囚禁」的鳥兒，非常痛苦，熬過了才重獲健康和自由。但出現失眠、關節痛、味覺失調等長新冠後遺症，嚴重影響生活，用藥搭配運動，逾半年才逐步改善，身心飽受折磨。
今年疫情解封，喜歡旅遊的老公蠢蠢欲動，5月親友組團一起到北海道旅行，我在街頭觀察，一半行人都不戴口罩，到處趴趴走，無法避免人與人的接觸，吃飯打菜時也沒規定戴口罩和手套，完全鬆懈下來，我們雖已打完5劑疫苗，心裡仍惴惴不安。
旅遊回來第二天，傳出有三對夫妻確診。老公也出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，我很難躲過，因此都第二次確診，這次症狀比較輕，有了第一次的經驗，懂得如何應對。就醫服藥、多喝水、多休息、在家隔離，經過幾天休養，安全過關。
現今處於與病毒共存的環境，防疫是一場與病毒無期限的作戰，應該外出戴口罩、勤洗手，減少跟人群的接觸。疫情不消弭，也許現在的生活就是未來的日常。
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