健康名人堂／健保要永續 開源節流改革不能停

健保部分負擔新制7月1日上路，喜見健保署以「落實分級醫療與珍惜醫療資源」為前提來調整部分負擔，然觀其內容調整的幅度十分有限。

以藥品部分負擔為例，最高收到300元，影響金額在門診部分約26億元，急診約6.7億元，與健保法定之「定率」規範有滿大的差距，且一直以來以「定額」方式收費，恐無法落實分級醫療與減少浪費，長久以來民眾也缺乏醫療有價概念，部分負擔改革常流於形式。

回歸定率制 並輔以配套

癌症希望基金會十分認同收取部分負擔的用意，是提醒民眾「醫療有成本」，若民眾能珍惜使用，便可減少醫療不必要的虛耗，使健保有能力在民眾患重病時給予更周全照顧。

但以定額方式收費，在提醒力道上稍顯不足，建議部分負擔應回歸健保法43條原訂「定率」收費，若經轉診，酌收當次總醫療費用20%，未經基層診所轉診到地區醫院、區域醫院、醫學中心等，需收取30至50%的部分負擔。透過部分負擔設計，引導民眾與醫師充分討論醫療處方的適切性，珍惜使用醫療資源。

同時，部分負擔應輔以「量能負擔」配套，設定全年度收費上限，例如以國人人均GDP十分之一為基準，再依據民眾投保健保的薪資級距適度調整，並針對低收入戶等特殊對象施予配套，減少衝擊。

根據癌症希望基金會2020年調查，8成民眾願意小病多付，爭取罹患重病時的保障，因此，撙節後的資源運用非常重要。

提升長期被低估的醫事人力費用固然要緊，也請健保署務必回應重大傷病病人的殷切期盼，將撙節後的資源合理挹注於新藥新科技、擴充適應症，讓病人有機會接受及時適切的治療，不枉民眾願意共擔醫療成本的美意。

新藥差額負擔 仍有疑慮

醫療科技急速發展，許多突破性的創新藥物如雨後春筍上市，雖然為病人帶來新希望，卻伴隨很大的「財務毒性」，連健保署也大喊吃不消，因此新藥納入給付速度趨緩，更有諸多限制。

健保署為加速新藥納入給付，近期研議向重大傷病患者收取新藥差額負擔方案，對此，欣見健保署想方設法加速新藥可近性的用心，但應仔細斟酌，循序漸進。以癌症藥品為例，藥物使用通常不是一次性，經年累月下，對病人及家屬仍是不小負擔。

且藥品經常合併使用，如何設定差額負擔的基礎，比醫材更加複雜；現下或可思考在確保民眾就醫權益的前提下，以有替換選項的生物相似藥或學名藥為基礎，病人若希望使用原廠藥再負擔其中差額，建議政府仍應廣納病友團體意見、透過小規模試辦來衡量成效。

醫療保障網 期盼更完備

健保是全體國民最重要、也最基本的醫療保障，開源節流的改革腳步不能停歇，需要全民支持，才能永續經營。我們更期盼從國家層次提高「健康投資」，尤其台灣醫療保健支出占GDP比率長期偏低，專家也多次示警台灣癌症存活率、新生兒死亡率、平均餘命等已落後他國多年。擴大投資，才能有更健全的環境使健保永續，國民醫療保障網也能更加完備。

（作者王正旭為癌症希望基金會董事長）