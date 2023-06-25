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代理孕母／修法延宕 生殖醫學權威專家籲有條件開放

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣生育率低，而人工生殖需求漸增，王瑞生表示，台灣要提升生育率「法規要開放一點」。報系資料照
台灣生育率低，而人工生殖需求漸增，王瑞生表示，台灣要提升生育率「法規要開放一點」。報系資料照

代理孕母合法化在台灣討論已久，人工生殖法修法目前僅在2020年一讀通過，遲遲未走入二讀；依法目前僅限不孕夫妻適用，單身者、同志伴侶若想生小孩，得花上百萬元至國外做試管或找代理孕母。

台北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生指出，人工生殖法的代理孕母部分，在立法院討論相當久，但一直都沒有通過；有些是因為先天無子宮，或因為疾病手術切除，或子宮內膜腔太薄，導致無法一直受孕，甚至同志伴侶，都需要代理孕母，「有生育意願的人，不應該剝奪他們成為人父、人母的權力。」

王瑞生說，同性伴侶要人工生殖，需要到國外找捐卵者、孕母，是「雙重費用」，也有女同志伴侶來到診所希望凍卵，但台灣的人工生殖法規定一定要「夫妻」關係才能放入胚胎，導致他們只能將卵子送往國外，從國外找捐精者，才能放到自己的子宮內。

礙於台灣人工生殖法的延宕，遲遲無法進入會期討論，下個會期中可能也無法排入議程。王瑞生說，國外已有國家開放「單親人工生殖」、「未婚懷孕」等選項，全球生育率低，頂客族不想生小孩，要提升生育率「法規要開放一點」，讓不想結婚但想要生小孩的單親者自己生小孩，不用認領。

不過，目前人工生殖法的代理孕母部分，討論相當多元。王瑞生表示，醫界整體對於人工生殖法的修法其實樂見其成，反彈不大，不過婦女團體會擔心女性子宮被商品化。

試管嬰兒之父、台北婦產科診所生殖中心創辦人暨執行長曾啟瑞則表示，代理孕母不是常態，是「不得已的選項」，並非不想要承受疼痛就找代理孕母，因此應該要有條件開放。

曾啟瑞說，先天沒有子宮的女性有卵巢，可以做試管，但一定要代理孕母，或是洗腎、高血壓、腎臟疾病等患者都不適合懷孕，可能會影響健康，不能讓代理孕母成為「有錢人專屬的服務」，男同志伴侶要生小孩都要到國外，費用相當昂貴，法律應儘速跟上，對捐精、捐卵者、代理孕母，以及求子者都能夠有所保障。

曾啟瑞指出，代理孕母的需求不大，但是「基本人權」無子宮、內科病、高血壓等無法生育者，應該納入尋求人工生殖法的保障範圍內，「給他們一條生路」，韓國、日本、新加坡等國都已有相關規範，台灣其實只差臨門一腳。

台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰表示，台灣生育率已然低靡，應讓想要小孩、有經濟能力的族群，能夠合法擁有生育權；台灣的生殖技術名聞遐邇，跨海來台求子的異性戀夫妻不在少數，同志族群卻被排拒在外。

鄒宗翰說，人工生殖法已相當老舊，捐精、卵以及凍卵的法規遠不及先進國家，例如女性凍卵，若要使用必須得在「婚姻關係」中，應優先開放對於單身女性也能夠使用自己凍存的卵子；同時，女同志族群也應該能夠使用人工生殖的醫療資源。

透過人工生殖順利產子兒子的媽媽A表示，為了生小孩與丈夫做了十多次的試管都失敗，連醫師都找不到原因，除了年紀大不可改變的因素；也曾想過到國外找代理孕母，雖然後續有成功受孕，但當時陷在求子不得的愁雲慘霧中，壓力非常龐大，不應該一開始就拒絕我們，希望台灣可以在法規上做好配套措施，讓想要孩子的族群都能夠有所選擇。

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