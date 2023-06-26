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陳吉仲酸自貶國格 饒慶鈴回批不適任

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

中國大陸恢復台灣釋迦輸陸，農委會主委陳吉仲前天在臉書發文指台東縣長饒慶鈴配合對岸起舞，還酸饒農產品外銷不必自貶國格。饒慶鈴昨天在臉書貼文反擊「穿著國王新衣的陳吉仲」，批陳是民間普遍認為最不適任部會首長，寧可費時辯解，不多用點心為農民解決問題。

饒慶鈴說，陳吉仲給人最不適任的既定印象不是一天造成的，還記得這幾年缺蛋缺水缺豬肉，農漁蔬果產銷失衡的日子嗎？台東縣政府經過638天努力，成功讓鳳梨釋迦恢復輸陸，「如果中央做得好，還輪得到地方政府大費周章？」

饒慶鈴指出，農漁產品防疫檢疫本屬中央權責，但釋迦遭禁後，縣府多次透過農委會解決無效，才與台東大學合作訂出台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管理規範，以科學試驗及數據證明品質，據此力爭重啟大陸市場，這是縣府與農會、農民共同努力的成果，卻變成陳吉仲的「自貶國格」？

她說，反觀農委會近2年說輔導鳳梨釋迦外銷日本、加拿大等其他市場逾8000公噸，但最大出口地還是香港，反問陳吉仲，日本檢疫談了嗎？加拿大檢疫談了嗎？

饒慶鈴說明自己的初心，台東從來不是自私地只為自己找出路，而是想幫台灣農漁民找到行得通、對的方法，這本是農委會該做的事，「我不懂到底做錯了嗎？」饒慶鈴說，陳吉仲與其花時間辯解，何不多用點心為農民解決問題，提醒陳「勿忘，爾俸爾祿，民脂民膏。」

鳳梨釋迦 陳吉仲 饒慶鈴

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