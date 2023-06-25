高雄長庚肝臟移植1584例 數量及存活率均居全國之冠

在肝臟移植案例數量上，高雄長庚醫院以1584例位居全國第一，對此，國際肝臟移植權威教授、高雄長庚名譽院長陳肇隆表示，該院已經成為全國活體肝臟移植手術的最後一道防線，挑戰其他醫院無法執行的手術個案，不管是在個案數量，或是手術難度上，表現傑出，關鍵在於移植團隊陣容堅強，各司其職，扮演好各自的角色。

陳肇隆表示，近一二十年來，高雄長庚每年肝臟移植手術數量始終位居全國各大醫院之冠，因移植經驗豐富，活體肝臟移植手術已成為一般例行手術，而非重大手術，平均每周至少兩三例手術，其中不少個案因為病情複雜，而從其他醫院轉介至高雄。

陳肇隆自豪地說，該院被視為全國活體肝臟移植手術的最後一道防線，挑戰其他醫院無法執行的手術個案，例如，腫瘤組織侵入大血管、淋巴組織，或是惡性度超高。盡管收治患者手術難度較高，但高雄長庚肝臟移植患者術後存活率仍名列全國第一，術後第一年存活率維持在九成六，五年存活率仍可高達九成。

臨床發現，肝癌患者即使順利完成肝臟移植，術後仍常陷入復發困境，為此，許多國家設置各種移植標準，但眾多肝癌病人於確診時，就已經超出移植標準，被排除在肝臟移植之外，對此，陳肇隆認為，不符合移植標準的病人也應該擁有活下去的機會。

為此，在過去20多年來，高雄長庚積極開發「降期治療」，以經動脈血管栓塞或射頻燒灼等治療方法，希望讓肝癌患者降期到符合接受標準，再行移植。隨著策略創新，讓更多肝癌患者有機會接受肝臟移植，統計顯示，高雄長庚換肝病人中，超過半數為肝癌病友，相關研究成果陸續發表於Transplantation國際移植醫學期刊。

陳肇隆表示，移植團隊在三年新冠防疫期間利用質子治療（Proton）、釔-90血管內放射治療，輔以標靶和免疫治療，開發出更強力有效的肝癌移植前「降期治療」，改變了腫瘤生物學特性，為局部合併門靜脈癌栓、膽管侵犯或高惡性度的肝癌等，傳統被視為肝臟移植禁忌症的病人爭取長期無癌存活的機會，相關成果令人鼓舞，發表在國際肝膽外科期刊。

高雄長庚之所以在活體肝臟移植手術表現卓越，關鍵在於團隊陣容堅強，陳肇隆強調，肝臟移植是一項龐大而複雜的外科手術，需要動員許多醫護人力，且可以容忍的誤差範圍相當狹窄。

為了提高患者術後存活率，高雄長庚移植團隊陣容龐大，參與手術的醫師科別橫跨一般外科、顯微及麻醉，接近30人，加上專科護理師、個管師，總數達60人，盡管為功能性組合，而非常態性，但動員後，人力編制之龐大，遠遠超過其他醫學中心。

陳肇隆表示，這20年來，他習慣在完成活體肝臟移植手術，請所有團隊成員享用餐盒，慰勞其辛勞，因為人數眾多，保守估計，光是餐費支出就已超過1000萬元。

歷經20、30年的切磋、磨合與傳𠄘，高雄長庚更是培育出多名全球頂尖的移植專家，例如，鄭汝汾教授在肝臟移植影像學領域，早已享譽國際。在肝動脈與膽道顯微重建上，外科教授林燦勳技術之純熟，更是獨步全球。最重要的是，高雄長庚肝臟移植團隊培養出獨有特質和文化，那就是「追求完美」、「認真做好每一件事」、「不以善小而不為」。

高雄長庚建立全球肝臟移植最佳手術成果的國際標竿，讓美國、歐洲、日本等外科教授專程到台灣觀摩學習，不過，在新冠疫情期間，全球實施嚴格邊境管制，國外病友無法來台就醫，高雄長庚也無法培訓國際外科醫師。