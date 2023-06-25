89歲的她貧困、喪子、病痛：快樂是種選擇 而非狀態

摘要 1.快樂並不是取決於外在事件的被動狀態，其實可以經由刻意改變態度來創造：選擇樂觀而非悲觀、以希望取代破滅，並趕走無聊和倦怠。 2.盛行於年輕人之間的想法是：「如果⋯⋯我才會快樂。」但這種「唯有怎樣才能快樂」的態度對人生毫無助益，並將導致失望。 3.生命會帶給我們問題和困難，儘管如此，我們都有選擇的權力：在接受失去與持續覺察生命樂趣之間，力求平衡。

葛瑞琴有圓圓的五官和一頭綰成圓髻的白髮。深入採訪後我才知道，這位知足而依然活潑的89歲長者，是在貧困中成長、經歷過喪偶與喪子，時至今日，關節炎偶爾帶給她一陣一陣的劇痛。但葛瑞琴卻散發出一種和煦、堅強的平靜感，還有絕佳的機智。

被問到她要教給年輕人最重要的課題時，她毫不猶豫的說：「在我這89年中，我學到——快樂是種選擇，而非狀態。」而在我感覺起來，那是「原來如此！」的時刻。

為自己一輩子的快樂負責

我逼著葛瑞琴描述這個概念給我聽。她解釋說，要過充實的人生，一定要在某個時間點掌控自己的快樂。她強調，這不是要你試著取得一切事情的掌控權——說到這裡她笑了——而是掌控我們對快樂的態度。「我最好的建議是，為你一輩子的快樂負責。」

事實證明，這個課題是許多「人生專家」的共識。86歲的葛洛莉亞就是體現這種核心見解的典範之一：

當我發現，我可以透過自己的選擇遠離那些痛苦的情境時，我頭頂瞬間亮出那顆最大的燈泡。我不必待在痛苦裡，不必承受痛苦，我可以發動變革。

75歲的摩拓展了這個概念：

你不必為所有發生在你身上的事情負責，但你可以完全掌控你對那些事情的態度和反應。如果你覺得煩惱、恐懼或失望，這些感覺是你引起的，必須像雜草一樣挖除。研究它們是從哪裡來，接受它們，然後放它們走。如果任憑外在壓力決定你的感覺和作為，就等於放棄當你自個兒人生的執行長一職了。

在專家們看來，快樂不是取決於外在事件的被動狀態，也不是我們個性造成的結果——你並非天生快樂，或天生不快樂。相反的，快樂需要有意識的改變觀念——天天都要選擇樂觀而非悲觀，以希望取代破滅，趕走無聊和倦怠。快樂可經由刻意改變態度來創造，而非等待生命施予援手的無力感。

「唯有⋯才快樂」的想法，對人生毫無助益

正如你所想像，許多這個年齡層的人都經歷過年輕人擔心的負面事件。儘管遭遇人生困境，他們仍覺得可以從中找到愉悅、滿足甚至喜樂，這是非常令人振奮的事。長者的集體智慧教我們要「隨遇而安」，適應隨時發生的困難，千萬別忘了感受蘊含於生活之中的喜樂。

80歲的瑪格麗特這麼說：

生命中會發生很多不愉快的事情，而那時你有2個選擇。你可以悶悶不樂、火冒三丈，或為自己感到難過；也可以若無其事，與人生和平共處。有時你需要頻頻顧影自憐才能繼續過日子，但你越快掌控它，就越容易發現，我們還是值得走這一遭的。

因此專家將快樂描述成二選一的決定。一旦有事發生，我們的快樂或不快樂都不是被「製造出來」的。相反的，我們可以選擇自己要如何被那件事情影響。84歲的克里斯提主張快樂不會「自己送上門來」；擁抱喜樂必須是有意識的個人方針。

學會怎麼呼吸，往前走。人生處處苦痛，但如果你深陷其中，就無法往前走。我想你必須採取「保持愉悅」的方針。我不認為喜樂和愉快會自己送上門來，而是要由你來創造它們。那是一種「感恩的態度」。這能讓你通過重重苦痛，脫胎換骨般從另一端出來。

聽了專家的解說之後，我決定以「雖不如意也快樂」來形容他們的態度。而盛行於年輕人之間的想法是：「如果⋯⋯我才會快樂。」空白處可任意填充：如果我減肥成功、找到對象、離婚並找到不同的伴侶、變得健康、變得有錢等。專家相信這種「唯有怎樣才能快樂」的態度毫無助益，並將無可避免的導致失望。

摒棄了年輕人常有的「唯有怎樣才快樂」的觀念，專家有截然不同的想法。他們主張，等待外在事件來「使」你快樂，是天大的錯誤。長輩們「雖不如意也快樂」的觀念，給了想充分利用人生的我們最大的希望。也就是說，讓自己快樂的選擇，可以——也必須——在你面對人生最嚴苛的考驗時出現。

讓自己快樂的終極行動：刻意積極

當然，問題來了。他們究竟是如何辦到的？專家們一致認為，讓自己快樂的選擇並非一勞永逸。相反的，我們每一天都必須刻意身體力行，最快樂的長者覺得自己被賦予權力；他們已經學會如何行動——刻意朝一個積極的觀點邁進。

若要我回想有誰每天都在做這個選擇，我馬上會想到瑪莉。我親自到位於紐約市的養老與殘障中心拜訪她。67歲的瑪莉在門口熱情的迎接我，邀我入座。我馬上就注意到她身體受損的程度。她一腿戴了很重的支具，左手軟綿綿的垂著。她視線的焦點沒落在我身上，因為她已全盲30年。

1980年代初期，瑪莉的生活過得十分順遂。她形容自己喜歡那個年紀的一切事物，「我喜歡出門，享受美好時光！」她有一份安穩的工作，收入相當不錯。她的女兒就快高中畢業，而瑪莉衷心期待全新的自由。然後，毫無預警的，她突然被嚴重的中風打倒，將她從一個努力工作、熱愛人生的年輕媽媽，變成一名重度殘障、須仰賴他人照顧的女性。瑪莉告訴我：

除了癱瘓，我的視網膜也損毀了，我必須學會在黑暗世界中生活。一夕之間，我失去獨立自主的能力，花了整整18個月的時間在醫院裡做復健。之後我回到家。我是有一點進步，但你可以看到我現在的樣子。 我什麼也看不見，我的左半身仍有些癱瘓。右手——我的慣用手——也有腕隧道症候群，那困擾著我，特別是在夜裡。光靠自己我哪裡也去不了，這種視力讓我失去方向感。我找不到往街底的路，所以每次我離開公寓，都需要協助。

如果故事就此打住，你或許會猜想它的結尾：一個重度障礙的女性年華老去，成為紐約市數萬名社會隔絕者之一；有時只有在去世時才會引來關注，鄰居這才注意到他們已經不在了。但瑪莉的人生並未這樣發展。她參與教會及志工活動，維持相當活躍的社交網絡，並為其他面臨視力問題的長者擔任同儕輔導員。

瑪莉回想，在中風住院之後，她來到一個決策點。

我必須去做的第一件事，是決定不要為自己感到難過。不這麼做，我就只能枯坐在那裡，等著開同情派對。我明白，能活著我就很開心了。有段時間，我沒辦法自己下床。那就是我現在大概5點就爬起來的原因，因為我好高興可以自己起床！ 你必須做你該做的事，因為那正是我被教養的方式。不以前我媽常說：「起來！躺在床上，妳將一事無成！」我這麼做了。我終於起來，創造了人生。

安朵娃奈特46歲時經歷了女兒的驟逝。但她仍保有相當正面的人生觀。

我想我的人生充滿了禮物。就拿我去世的女兒來說好了。她最後2、3年的生命是對她極珍貴的禮物，對我們也是極珍貴的禮物。生命本身，以及我們所過的日子，都可以如此美妙！我所遭遇最艱難、壓力最沉重的經歷是女兒的死，而那件事教給我們，失去孩子和朋友會帶給你一輩子的淚水，但認識他們的喜悅也會持續到永久。

人生必有無法避免的苦痛，但人有選擇快樂的權力

生命會帶給我們問題和困難，這是不爭的事實——如果你還沒遇到這些事，那你很幸運（或許也很年輕）。儘管如此，我們全都有選擇的權力。我們可以每天刻意要自己做個決定，欣然接受正面的態度。你必須說服自己——一醒來，就可以決定專注於正面的情緒。

為免你覺得我把我們的長者描繪得太美好，請務必記得一件事：每個活到70歲以上的人，一定經歷過某種悲劇。這其實就是長者智慧的根源，也是我們必須傾聽長者教誨的原因之一，社會中再無其他族群擁有這種以經驗為基礎的知識。

他們已經成為力求平衡的專家，在接受失去與持續覺察生命樂趣之間，力求平衡。長者深信，我們每個人都可以選擇讓自己更快樂，而且，即使我們正面臨人生無可避免的苦痛，也可以做這個決定。

《如果人生重啟：1000位人生專家教我的生命功課，那些不做會後悔的事》

作者：卡爾．皮勒摩（Karl Pillemer）

譯者：洪世民

出版社：商業周刊

出版日期：2023/06/15