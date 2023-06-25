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7月醫藥新制 健保部分負擔調整、擴大幼童2項給付

中央社／ 台北25日電
健保藥費、急診部分負擔調整上路，另擴大2項幼童治療健保給付。圖／本報資料照片
健保藥費、急診部分負擔調整上路，另擴大2項幼童治療健保給付。圖／本報資料照片

紓困特別條例將退場，台灣迎接後疫情時代，清冠一號7月1日起不再公費補助，但防疫補償請求權延長至114年6月；健保藥費、急診部分負擔調整上路，另擴大2項幼童治療健保給付。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回歸常態，現行「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月30日期滿，立法院會三讀通過增訂傳染病防治法第74條之1條文，明定請求權時效尚未完成的防疫補償延長申請期限2年，可申請至114年6月底，保障民眾申請防疫補償要件權利。

因特別條例到期，雖清冠一號緊急使用授權（EUA）延長到明年6月，但不再有特別預算，無其他預算可支應情況下，對COVID-19防疫貢獻非常大的清冠一號不再公費補助。衛福部長薛瑞元日前提醒，清冠一號在台灣屬於處方藥品，若從國外訂購寄送到台灣，若沒有輸入許可證，恐觸犯藥事法。

同樣是因特別條例退場影響的還有人工生殖補助申請期限，衛福部國民健康署近期公告修法，自7月1日起有條件放寬補助申請期限，不孕夫妻可因遭逢天災或有不可歸責事由，申請展延核准診療期間，補助費用申請期限修正放寬為核准診療期間起6個月內，也就是申請日起1年又6個月。

後疫情時代來臨，但對於傳染病預防仍不能掉以輕心，除了COVID-19，對幼童有較高重症、死亡風險的腸病毒71型，自費國產疫苗最快7月開打，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議達初步共識，雖近年未出現腸病毒71型大流行，但對兒童健康威脅大，現階段建議採自費接種。

7月起健保有不少新制影響民眾，其中包含健保門診藥費、急診部分負擔調漲，及將2項幼童治療納入健保給付，針對未滿18歲的聽損患者，7月1日放寬人工電子耳給付由原本的單側擴大至雙側，1組電子耳給付價格約新台幣57萬元，預計受惠人數約168人。

不僅放寬18歲以下人工電子耳第2耳給付，7月1日起也全額給付得用於患有支氣管肺發育不全且困難拔管的1歲以下嬰兒「橫膈膜電位導管」，早產兒及新生兒使用的「邁柯唯」橫膈膜電位導管，推估每年200名嬰兒受惠，預算約299萬元。

健保 清冠一號

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