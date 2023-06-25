快訊

獨／個申搶人大戰踩招生紅線？老牌私大用「大數據」擬錄取名單爆爭議

升息近尾聲…富豪戶卻瘋存款？非利率甜頭 關鍵是這2件事

瓦格納集團叛變曇花一現 但烏克蘭的最後機會來了

後疫情時代人工生殖補助 7月1日起有條件放寬申請期限

中央社／ 台北25日電

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月底退場，若民眾因疫情延宕人工生殖，國健署公告修正體外受精人工生殖技術補助方案，7月1日起有條件放寬補助申請期限。

衛生福利部國民健康署近期公告修正「體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案」，婦幼健康組簡任技正陳麗娟今天告訴中央社記者，這次修法主要是將文字精準化，補助方式沒有改變，比如修正補助對象資格敘述，過去本就僅補助台灣民眾，為避免外界誤會，將必須台灣登記結婚寫明。

根據修正內容規定，人工生殖技術補助對象，夫妻至少一方具中華民國國籍，並於戶政機關完成結婚登記，妻子年齡必須未滿45歲，而且是經人工生殖機構施術醫師診斷為不孕夫妻，須接受體外受精人工生殖技術。

另外，這次修法增列不孕夫妻可以因遭逢天災或有不可歸責事由，申請展延核准診療期間，補助費用申請期限修正放寬為核准診療期間起6個月內，也就是申請日起1年又6個月。

陳麗娟說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，部分符合補助資格的夫妻延後治療，未能在規定時限申請。

陳麗娟說，之前是依據特殊條例緩衝，允許符合人工生殖技術補助對象申請期限放寬，但因為特別條例將在6月30日屆滿退場，需要持續有法源依據保障疫後補助對象，補助費用申請期限修正放寬，是為了增加彈性，除了疫情以外，未來如有符合不可歸責事由對象，也可有審視及討論空間。

根據統計，台灣婦女第1胎平均生育年齡延後為31.23歲，生母年齡30至34歲者最多，達36.1%，其次為35至39歲，占25.2%，遲育趨勢相當明顯，同時呈現不孕或甚至想生生不出來的問題。由於人工生殖費用昂貴，自110年7月1日起，國健署擴大補助人工生殖對象至妻子未滿45歲的不孕夫妻。

疫情 試管嬰兒 生育

延伸閱讀

全台30萬失智者易遭詐！國健署合作農會友善金融場域護老農荷包

新菸防法上路買不到合法加熱菸 彭華幹率上百民眾至國健署抗議

旅客被查扣加熱菸銷毀 控國健署健康風險評估沒配套「行政怠惰」

桃園凍卵補助首月見成效 讓申請者察覺計畫生育的重要

相關新聞

ICU見富婆將遺產全給護士 對方卻因1事嚇跑 施景中嘆：錢多又有何用？

看着一大筆遺產，竟然也不心動？台灣大學婦產科醫生施景中在網上發文分享，一名富貴中年婦人送到急症室時已走到「人生盡頭」，然而由於她沒有子女沒有親戚，便想把遺產留給最親、平日照料她的護士，詎料護士最後竟然因1事棄她而去…

一張圖看天氣！這日起南部先變天 全台降雨趨勢一次看

端午連假收假，未來一周酷熱，各地高溫31度至35度，且均要留意午後雷陣雨，特別是周一至周三，西半部、東北部、各地山區有局...

營養師列舉手搖飲地雷配料 這三種高糖高油「少選它！」

進入夏天後多為炎熱天氣型態，端午連假的最後一天持續高溫，中央氣象局表示今天各地高溫約在32到35度，提醒在外移動的民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。天氣一熱，飲料店外總是大排長龍，許多人都迫切來一杯冷飲暢快消暑。不過營養師提醒，控制體重和血糖的人偶爾放縱一下喝杯飲料沒關係，但還是要注意基底和配料的熱量，以及選擇適合的頻率及時間。

89歲的她貧困、喪子、病痛：快樂是種選擇 而非狀態

葛瑞琴有圓圓的五官和一頭綰成圓髻的白髮。深入採訪後我才知道，這位知足而依然活潑的89歲長者，是在貧困中成長、經歷過喪偶與喪子，時至今日...

美國來台轉機航班託運行李免安檢 交通部擬再納隨身行李

繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施，轉機乘客有望節...

28度就夠涼！吹冷氣配「這一台」更省電 台電：也是除濕神隊友

天氣越來越炎熱，不少人家中已開啟冷氣，而粉專《台電電力粉絲團》昨（24）日發文教戰，吹冷氣時搭配「循環扇」一起使用，可以幫助室內空氣對流，提高冷房效果來省電，粉專也曝光循環扇的「最佳擺放位置」，提供大家參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦