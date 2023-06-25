後疫情時代人工生殖補助 7月1日起有條件放寬申請期限

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月底退場，若民眾因疫情延宕人工生殖，國健署公告修正體外受精人工生殖技術補助方案，7月1日起有條件放寬補助申請期限。

衛生福利部國民健康署近期公告修正「體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案」，婦幼健康組簡任技正陳麗娟今天告訴中央社記者，這次修法主要是將文字精準化，補助方式沒有改變，比如修正補助對象資格敘述，過去本就僅補助台灣民眾，為避免外界誤會，將必須台灣登記結婚寫明。

根據修正內容規定，人工生殖技術補助對象，夫妻至少一方具中華民國國籍，並於戶政機關完成結婚登記，妻子年齡必須未滿45歲，而且是經人工生殖機構施術醫師診斷為不孕夫妻，須接受體外受精人工生殖技術。

另外，這次修法增列不孕夫妻可以因遭逢天災或有不可歸責事由，申請展延核准診療期間，補助費用申請期限修正放寬為核准診療期間起6個月內，也就是申請日起1年又6個月。

陳麗娟說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，部分符合補助資格的夫妻延後治療，未能在規定時限申請。

陳麗娟說，之前是依據特殊條例緩衝，允許符合人工生殖技術補助對象申請期限放寬，但因為特別條例將在6月30日屆滿退場，需要持續有法源依據保障疫後補助對象，補助費用申請期限修正放寬，是為了增加彈性，除了疫情以外，未來如有符合不可歸責事由對象，也可有審視及討論空間。

根據統計，台灣婦女第1胎平均生育年齡延後為31.23歲，生母年齡30至34歲者最多，達36.1%，其次為35至39歲，占25.2%，遲育趨勢相當明顯，同時呈現不孕或甚至想生生不出來的問題。由於人工生殖費用昂貴，自110年7月1日起，國健署擴大補助人工生殖對象至妻子未滿45歲的不孕夫妻。