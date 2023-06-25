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美國來台轉機航班託運行李免安檢 交通部擬再納隨身行李

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。本報資料照片
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。本報資料照片

繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施，轉機乘客有望節省30分鐘至60分鐘。交通部民航局長林國顯證實有此規畫，但仍待出國考察案獲批准後，才能與航警局等單位赴美研商。

縮短轉機時間，交通部推動一站式保安，2019年起，針對美國、加拿大、紐西蘭來桃園國際機場轉機及過境航班，開放託運行李免安檢。

林國顯表示，2019年已開放美國「託運行李」免安檢，規畫再納入「隨身行李」，待交通部同意批准出國案後，就會按計畫，預計7月下旬偕同航警局等人赴美考察，與美國國土安全部運輸安全管理局研商。

他說，若一切無問題，預計最快下半年實施，有望增加美國來台轉機旅客量。

美國 轉機

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