營養師列舉手搖飲地雷配料 這三種高糖高油「少選它！」

進入夏天後多為炎熱天氣型態，端午連假的最後一天持續高溫，中央氣象局表示今天各地高溫約在32到35度，提醒在外移動的民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。天氣一熱，飲料店外總是大排長龍，許多人迫切來一杯冷飲暢快消暑。不過營養師提醒，控制體重和血糖的人偶爾放縱一下喝杯飲料沒關係，但還是要注意基底和配料的熱量，以及選擇適合的頻率及時間。

營養師薛曉晶在臉書「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，含糖飲料加上配料的熱量並不低，以「大杯珍珠鮮奶茶」全糖為例，熱量約600大卡，比一個健康便當高，建議中午喝，並減少或不吃午餐的主食，把珍珠奶茶代替為主食，最好當餐能有足夠的蔬菜和蛋白質，以減少血糖上升。若是其他無醣配料如椰果、蒟蒻、寒天晶球、仙草、蘆薈等，「建議在運動日的運動及晚餐前喝，並在晚上減少晚餐醣類的攝取，以減少脂肪累積。」

薛曉晶並說，選擇低熱量的基底和配料也很重要，黑咖啡、純茶、氣泡水都是無熱量的選擇；珍珠、粉圓及芋圓等配料2大湯匙就約等於半碗飯，可以改選綠茶凍、仙草、寒天晶球、白木耳、蘆薈等，低熱量更健康。

若將各類基底飲料做熱量區分，薛曉晶分為三種類：

紅燈區 濃縮果汁、果茶(果醬)、多多系列、奶茶、冬瓜系列、果醋系列、楊枝甘露 黃燈區 全脂鮮奶、新鮮果汁、鮮奶茶 綠燈區 無糖豆漿、無糖茶、氣泡水、黑咖啡、低脂鮮奶、綠拿鐵(蔬果汁)

想要減重又排便不順暢，則推薦蔬果汁、綠拿鐵，膳食纖維除了可以延緩血糖上升外，也可以促進腸胃蠕動，調整生理機能。

在選擇配料方面，薛曉晶指出許多人喜愛有嚼勁口感，例如珍珠、QQ、椰果、寒天晶球、芋圓等，不過珍珠、椰果、QQ都會泡在糖水哩，因此會帶來額外的糖份。不加料可以把熱量降到最低，「但如果想兼顧熱量不要太高，又想要享受一下放縱的感覺，建議可以選擇不會泡在糖水裡且本身熱量就偏低的配料。」

紅燈區 (高醣區)

珍珠、芋圓、粉粿、布丁、草仔粿、粉條、紅豆、波霸、西米露、白玉珍珠，都是澱粉類的食物，一湯匙配料不額外加糖就有1/4碗飯的熱量，而1匙黑糖珍珠就等於1/4碗飯加上1湯匙的糖，因此一定要扣掉當天的澱粉量，才能放縱的點。 (高糖高油區)

奶蓋、冰淇淋、酪梨奶蓋，不僅高糖還高油，熱量偏高，且容易讓血糖轉為脂肪，儘量少選！ 黃燈區 椰果、愛玉、杏仁凍、OREO脆片 綠燈區 寒天晶球、仙草凍、豆花、綠茶凍、奇芽子、白木耳

最後她提醒，點飲料時能喝無糖是最好的選擇，尤其配料都已經含糖的話，記得要點無糖，以「珍珠鮮奶茶」來說加上珍珠後甜度至少有3分糖，對於戒糖者已經算是太高的甜度。