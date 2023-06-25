不用廣設監測站 學者研發集成混合模型監測戴奧辛濃度

空氣汙染為台灣汙染之一，其中工廠、焚化爐等焚燒會排出戴奧辛濃度，但環保署戴奧辛數據僅至2016年，且廣設並維護高品質空汙測站不易，專家指出，透過「集成混合空間模型」，除可推估戴奧辛每日、每地的濃度變化，未來也可助於大眾了解空品狀況。

國立成功大學測量及空間資訊學系副教授吳治達團隊最新研究「使用地理人工智慧空間模型估算台灣戴奧辛的日平均變化」，該研究使用集成混合空間模型，預估台灣日平均戴奧辛濃度變化，並驗證發現這個新式預估模型的解釋力達到87%，高於過去的模型。

吳治達說，空汙模擬模式可有好幾種方式，每種方式都有其特性，而集成混合空間模型的「集成」使用了5種不同的AI演算，再統整5個結果，而本研究利用AI演算土地利用資訊與空氣汙染物之間的關係。

吳治達舉例，若住家旁有一排香雞排店，測到的空汙濃度相對較高，透過演算，就算現場無設置空汙監測設施，但若有相關資訊，也能推估當地空汙濃度及變化，另預測因子可納入在地邏輯，如寺廟、慶典節日等。

吳治達表示，戴奧辛是種具高度毒性的環境汙染物，除食物鏈的傳遞外，燃燒含氯塑的之廢棄物時也可能產生戴奧辛，並透過空氣傳播至各地，但戴奧辛的監測與分析所費頗巨，因此不易進行大範圍、長時間的汙染監測。

吳治達說，本研究提出的地理人工智慧模型，可在相對較低人力物力成本下，準確且細緻的模擬台灣全島戴奧辛濃度的濃度變化情形，解決監測站數量有限的限制；本研究對象為戴奧辛，主要透過環保署資訊、各工業區、焚化廠等相關排放紀錄來推估，但可惜部分工廠詳細資訊無法取得，若加入演算，模擬結果會更精準。

吳治達指出，目前環保署公開的戴奧辛監測數據僅至2016年，已是7年前的數據，與當前環境中的濃度可能已有差異，同時也限制了本研究模型在時間跨度上的推估能力；另一方面，受限於東部地區監測站的數目甚少，例如花蓮、台東幾乎各只有1個測站，這也會某種程度提高模型預測在東部的不確定性

吳治達表示，研究成果發現，細懸浮微粒（PM2.5）汙染與戴奧辛具有高度關聯，這些資訊可做為未來環保單位加稽查管理及監測的依據。

國立成功大學電機工程學系教授解巽評表示，本研究模型在時間和空間實驗中均有不錯的效果，且能準確預測未來的戴奧辛濃度；本研究優勢在於其運用人工智慧技術來結合天氣因素、地區特性、土地使用、地理資訊甚至是煙囪位置、焚化爐焚燒量和工廠位置，能夠準確地捕捉和預測空氣汙染物的變化趨勢。

但解巽評也說，研究中雖捕捉到一些與戴奧辛高濃度排放有關的變數，如煙囪位置、焚化爐焚燒量和工廠位置，但因在台灣缺乏更詳細與戴奧辛濃度相關的細部數據，如焚化爐、電弧爐、燃煤及燒結廠的排放率、排放操作，以及這些代表性工廠的位置等詳細資料，因此模型可能還有提升效能的進步空間。

解巽評表示，未來這項模型可有3種運用，例如達到空汙的時空間趨勢呈現，預測城市之中各地區未來的空氣品質分布，並搭配運用APP或動態網站呈現空汙地圖，幫助政府和公眾即時了解未來的空品狀況，採取必要的措施來保護自己的健康，例如減少戶外活動或佩戴口罩。