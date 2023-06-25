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端午連假收假日返工車潮 國道下午11重點壅塞路段

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天上午11時12分，國2西向5.7公里處，發生3輛自小客車追撞事故，占用外線車道。圖／高公局提供
今天上午11時12分，國2西向5.7公里處，發生3輛自小客車追撞事故，占用外線車道。圖／高公局提供

今天是端午連假收假日，交通部高速公路局預估，下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局指出，今天截至上午11時，國道全線交通量為30.6百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。上午國道壅塞路段除國5北向頭城至坪林路段於9時起出現車多外，其餘路段行車大致正常。

高公局表示，今天上午10時50分，在國5南向13.5公里處，發生1輛自小客車火燒車事故，占用外側路肩，致回堵4公里。上午11時12分，在國2西向5.7公里處，發生3輛自小客車追撞事故，占用外線車道；上午11時14分，在國3北向90.2公里處，發生2輛自小客車追撞事故，占用內線事故，致回堵1公里。以上事故均已排除，上述事故已影響整體車流順暢。

高公局建議，用路人可透過高速公路1968網站及App，收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段時段。提醒民眾行車時，注意車前狀況並保持行車安全距離，適度休息，避免疲勞駕駛。

國道 高速公路 塞車 端午節

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