快訊

四海幫咪哥為母訓斥太子爺蔣孝文 香港三大黑幫大老來台弔唁

退撫基金23年後恐用罄 官員坦言：年改未達理想目標

擊倒三星？全球首位開箱Google Pixel Fold 讚「摺疊機可完全展開」讓鐵粉想買了

連假最後一天恆春半島湧車潮 北上返程替代道路報你知

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
今天是端午連假最後一天，警方預估仍有大量車流北上，呼籲北返民眾避開尖峰時段，使用替代道路，節省時間平安回家。圖／警方提供
今天是端午連假最後一天，警方預估仍有大量車流北上，呼籲北返民眾避開尖峰時段，使用替代道路，節省時間平安回家。圖／警方提供

今天是端午連假最後一天，各地出遊民眾陸續返程，將湧現大量北返車流，屏東警方預估恆春半島北返尖峰時刻為上午11點到下午3點，屏鵝公路沿線將於中午過後出現車潮，民眾可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上，避開壅塞時段，改走替代道路，節省時間平安回家。

警方表示，依據交控中心數據顯示，屏東昨天北上整日車流量突破3萬輛次，下午5點到6點更突破2800輛次，今天早上8點過後台1、台17沿線逐漸出現北返車潮，警方預估今天往返屏東墾丁、台東的屏鵝公路，將於中午過後增多，屆時會視車流量實施調撥車道，紓緩壅塞情形。

警方指出，端午4天連假，大部分民眾預期心理提早返程，因此今天相較昨天車流量應較少，目前北返車流大致順暢，沒有回堵跡象，提醒民眾依循警方指揮，遵守號誌，多利用「屏東好交通」APP及收聽警察廣播電台，隨時掌握路況訊息。

屏東 連假 塞車 端午節

延伸閱讀

台東「黑森林」超夯！連假每日逾萬入園暑假推攀樹體驗

端午日均運量達20萬 高捷：恢復疫前水準

為頹圯日式老建築注入新生命 屏東遺構公園空翔區驚奇變身

端午連假最後倒數 屏東戲水人潮多

相關新聞

1200月票將上路 高嘉瑜要求自強號增南港班次 網兩派論戰

基北北桃1200通勤月票「TPASS」本周六正式上路，民進黨立委高嘉瑜端午連假與交通部長王國材、台鐵局局長杜微一同視察南...

不斷更新／國道北返11地雷 國5「紫爆」雪隧回堵 恐塞至晚上8時

高速公路局說，今天清晨5時31分國道3號南向408.6K處近麟洛，發生2輛小客車追撞交通事故，主線一度暫時管制封閉。目前主線車道開放通行，占用麟洛入口加速車道，高公局現場進行事故散落物處理中。

國5雪隧主線回堵4公里多 高乘載管制提早下午1點啟動

端午節連假最後一天，國5北上路段今天上午8點多開啟主線與各匝道儀控管制，目前雪隧前入口回堵約4公里多，預估下午車輛更多。...

未來一周就是熱 午後仍有熱對流雷雨 這裡雨勢最明顯

端午連續假期到尾聲，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，過去幾天大致如預期，以夏季型的天氣為主，主要的降雨發生在中午過後的熱...

28度就夠涼！吹冷氣配「這一台」更省電 台電：也是除濕神隊友

天氣越來越炎熱，不少人家中已開啟冷氣，而粉專《台電電力粉絲團》昨（24）日發文教戰，吹冷氣時搭配「循環扇」一起使用，可以幫助室內空氣對流，提高冷房效果來省電，粉專也曝光循環扇的「最佳擺放位置」，提供大家參考。

高雄旗山午前飆高溫35.5度 這四縣市注意！恐連破36度

全台天氣多雲到晴，根據中央氣象局資訊，未來一周天氣高溫炎熱，今天在中午前後雲林、台南、高雄、屏東等四縣市高溫警示呈橙色燈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦