連假最後一天恆春半島湧車潮 北上返程替代道路報你知

今天是端午連假最後一天，各地出遊民眾陸續返程，將湧現大量北返車流，屏東警方預估恆春半島北返尖峰時刻為上午11點到下午3點，屏鵝公路沿線將於中午過後出現車潮，民眾可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上，避開壅塞時段，改走替代道路，節省時間平安回家。

警方表示，依據交控中心數據顯示，屏東昨天北上整日車流量突破3萬輛次，下午5點到6點更突破2800輛次，今天早上8點過後台1、台17沿線逐漸出現北返車潮，警方預估今天往返屏東墾丁、台東的屏鵝公路，將於中午過後增多，屆時會視車流量實施調撥車道，紓緩壅塞情形。

警方指出，端午4天連假，大部分民眾預期心理提早返程，因此今天相較昨天車流量應較少，目前北返車流大致順暢，沒有回堵跡象，提醒民眾依循警方指揮，遵守號誌，多利用「屏東好交通」APP及收聽警察廣播電台，隨時掌握路況訊息。