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端午連假最後一天 蘇花路廊車潮午後湧現

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮監理站表示，北花客運有3條路線，鼓勵民眾多利用大眾交通工具。圖／花蓮監理站提供
花蓮監理站表示，北花客運有3條路線，鼓勵民眾多利用大眾交通工具。圖／花蓮監理站提供

今天是端午連假第4天，蘇花路廊目前車流順暢，預估中午過後出現北返車潮，公路總局第四區養護工程處預估，今天蘇花路廊全日交通量預估約1萬3800輛次，請用路人避開尖峰時段。公路總局台北區監理所花蓮監理站表示，北花客運有3條路線，鼓勵民眾多利用大眾交通工具。

四工處表示，今天上午蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為2178輛、花蓮往宜蘭北向為3722輛；依據過往連假疏運交通趨勢，今天中午過後蘇花路廊北上車流會逐漸增加，車多壅塞時段為今天中午12時至晚間6時，請經蘇花改北返的用路人盡量避開尖峰時段。

昨天為端午連假第三天，蘇花路廊車流趨勢已呈現南北反轉態勢，宜蘭往花蓮南向全日交通量共8150輛次，花蓮往宜蘭北向則有1萬4861輛次，交通量符合預期。

花蓮監理站指出，往返台北及花蓮地區的民眾，可選擇台北與花蓮的直達國道客運，分別由統聯客運、台北客運於南港轉運站發車，首都客運於板橋客運站發車，終點站均為花蓮火車站，共有3條路線，達到分流旅運人潮的目標。

花蓮監理站表示，端午連續假期即將結束，因應旅遊及返回工作崗位人潮，監理站已協調各客運業者完成車輛與駕駛人整備，希望讓在外工作及就學的民眾可以順遂返回崗位，旅客能平安順利抵達目的地。

端午連假第4天，蘇花路廊北返車潮預估今天中午過後開始湧現。圖／新城警分局提供
端午連假第4天，蘇花路廊北返車潮預估今天中午過後開始湧現。圖／新城警分局提供

花蓮 蘇花路廊 監理站 塞車 端午節

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