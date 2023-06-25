日常喘、咳嗽帶血小心肺高壓 醫：定期心臟超音波

日常生活總是很喘，爬樓梯都呼吸困難，甚至咳嗽帶有血絲，醫師提醒，出現這些症狀當心肺高壓纏身，肺高壓初期症狀不易察覺，心臟超音波是揪出肺高壓的利器，建議定期篩檢。

聯安預防醫學機構聯安診所胸腔科醫師蔡哲龍近期透過新聞稿分享肺高壓衛教資訊。他說，隨著健康識能普及，一般大眾聽到高血壓，多數會聯想到可透過血壓計量測的動脈血壓增高，但很少人知道高血壓也會發生在肺循環，肺動脈壓力上升，造成肺高壓。

蔡哲龍進一步解釋，正常休息時的一般人，平均肺動脈壓力應小於20毫米汞柱，但患有肺高壓的病人，即使在休息的平均肺動脈壓力都會超過25毫米汞柱，起初患者可能會感覺疲勞、喘或運動耐受性變差，還會有咳嗽，甚至帶有血絲。

蔡哲龍說，肺高壓造成心臟負荷變重，引發各種心肺問題，主因是肺部血管壓力升高，右心室必須更用力收縮才能把血液打到肺部進行氣體交換，右側心臟回流不好將導致腹部、下肢水腫，久而久之就會造成右心心肌肥厚、瓣膜閉鎖不全，進一步變成右心衰竭。

甚至因為肺部回到左側心臟的血流量變少，左心室壓縮到腦部的血流也會相對變少，所以會感覺頭暈，甚至有暈厥、猝死的風險。蔡哲龍提醒，「喘、咳、血、腫、暈」是肺高壓患者常見的5大症狀，但是因為不具特異性，所以容易被忽略或誤以為是其他疾病，而心臟超音波是檢查利器。

蔡哲龍表示，肺高壓疾病形成原因很多，除了不明原因、罕見的原發性肺動脈高壓，還有自體免疫疾病、感染或藥物等問題造成的次發性肺動脈高壓疾病，形成原因還可以是慢性肺部疾病與缺氧、左側心臟疾病惡化、慢性血栓栓塞等。

蔡哲龍說，除罕見原發性肺動脈高壓，許多次發性肺動脈高壓可避免或減緩發生，高風險族群應定期評估心肺功能，有抽菸者應戒菸，避免慢性阻塞性肺疾病，三高疾病需積極治療控制，建議從飲食、有氧運動控制體重、改善動脈硬化，提升心肺功能，以免心臟罷工。