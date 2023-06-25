今午後雷陣雨可能延續到晚上 未來1周酷熱
今天各地多雲到晴，中央氣象局預報員趙竑說，西半部午後雷陣雨可能延續到晚上，也有局部較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具。氣溫方面，各地高溫約32到35度，雲林、南高屏及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動應注意防曬，並多補充水分。
趙竑說，今天東部、東南部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有不定時零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
未來一周高溫炎熱，趙竑表示，各地高溫來到31至35度左右，中南部近山區、花東縱谷地區氣溫高，午後近山區平地、山區有較大雨勢。
明天至周四以東南風為主，各地多雲到晴，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
趙竑說，周五、周六南方水氣北抬，東南部及南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。7月2日至4日中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言