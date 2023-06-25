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今午後雷陣雨可能延續到晚上 未來1周酷熱

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天各地多雲到晴，西半部午後雷陣雨可能延續到晚上，也有局部較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具。本報資料照片
今天各地多雲到晴，西半部午後雷陣雨可能延續到晚上，也有局部較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具。本報資料照片

今天各地多雲到晴，中央氣象局預報員趙竑說，西半部午後雷陣雨可能延續到晚上，也有局部較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具。氣溫方面，各地高溫約32到35度，雲林、南高屏及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動應注意防曬，並多補充水分。

趙竑說，今天東部、東南部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有不定時零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

未來一周高溫炎熱，趙竑表示，各地高溫來到31至35度左右，中南部近山區、花東縱谷地區氣溫高，午後近山區平地、山區有較大雨勢。

明天至周四以東南風為主，各地多雲到晴，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

趙竑說，周五、周六南方水氣北抬，東南部及南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。7月2日至4日中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

今天各地多雲到晴，西半部午後雷陣雨可能延續到晚上，也有局部較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具。本報資料照片
今天各地多雲到晴，西半部午後雷陣雨可能延續到晚上，也有局部較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具。本報資料照片
未來一周高溫炎熱，各地高溫來到31至35度左右，尤其中南部近山區、花東縱谷地區氣溫高。圖／氣象局提供
未來一周高溫炎熱，各地高溫來到31至35度左右，尤其中南部近山區、花東縱谷地區氣溫高。圖／氣象局提供
明天至周四東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周五、周六南方水氣北抬，東南部及南部地區仍有局部短暫陣雨。圖／氣象局提供
明天至周四東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周五、周六南方水氣北抬，東南部及南部地區仍有局部短暫陣雨。圖／氣象局提供

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