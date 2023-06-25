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28度就夠涼！吹冷氣配「這一台」更省電 台電：也是除濕神隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
隨夏日到來，冷氣用電量不斷攀升，許多人擔心荷包會跟著大失血。情境示意圖。圖／Ingimage
隨夏日到來，冷氣用電量不斷攀升，許多人擔心荷包會跟著大失血。情境示意圖。圖／Ingimage

天氣越來越炎熱，不少人家中已開啟冷氣，而粉專《台電電力粉絲團》昨（24）日發文教戰，吹冷氣時搭配「循環扇」一起使用，可以幫助室內空氣對流，提高冷房效果來省電，粉專也曝光循環扇的「最佳擺放位置」，提供大家參考。

台電表示，循環扇雖然跟電風扇很相似，但扇葉及設計不同，循環扇可以集中風力，吹出螺旋柱狀的強力風，適合用來帶動室內空氣流通，增加空氣循環，「是冷氣的最佳神隊友」。

至於循環扇要擺放在哪裡比較好呢？台電指出，由於熱空氣上升、冷空氣下降，建議可將循環扇放在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側，或是放在「房間內最長的對角處」，將循環扇的風朝室內中央吹，並呈仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

「所以～在吹冷氣時使用循環扇，不僅可以加速室內降溫，也能減少冷氣耗能喔！」台電補充，冷氣設定26到28度搭配電扇或循環扇就挺涼爽，而它也是除濕機和暖氣機的神隊友。

台電 除濕機 冷氣

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