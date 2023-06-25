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端午收假車潮將湧現 公路總局曝今天地雷路段

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路總局提供
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路總局提供

端午連假收假，返回工作地車潮將湧現，交通部公路總局預估，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（中部台74線台中環線接國3；南部台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山~五甲路段），主要省道幹道（台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台9線南迴公路及台1線水底寮~楓港路段）。

至於觀光景點易壅塞路段，為北部台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙及福隆路段及台3線大溪路段；南部台3線古坑~梅山路段，建議用路人出發前，先查詢周邊交通狀況，避開壅塞時段。

公路總局指出，昨天省道部分路段車多或壅塞，包含北部台2線淡水及東北角路段、台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台65線土城銜接國3、中部台14甲線昆陽~武嶺路段、台61線中彰大橋路段、台74線大里~霧峰路段、東部台2線外澳路段、台9線蘇花路廊，南部台3線梅山路段、台88線鳳山~五甲等路段。

公路總局說，為疏運民眾返回工作地乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5559班次，疏運10萬492人，疏運人數較2022年同期增加49.7%；東部國道客運路線共計行駛1483班次，疏運2萬7813人，疏運人數較2022年同期增加100.9%。

銜接國道易壅塞路段。圖／公路總局提供
銜接國道易壅塞路段。圖／公路總局提供
觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供
觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供

國道客運 淡水

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