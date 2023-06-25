快訊

台74線連環撞釀火燒車2人送醫 現場仍在排除路況

教評黑手／教學獎被指淪酬庸 台大教授人緣不好丟獎座？

1200月票將上路 高嘉瑜要求自強號增南港班次 網兩派論戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來一周就是熱 午後仍有熱對流雷雨 這裡雨勢最明顯

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天起未來一周維持夏季型的天氣型態，各地高溫普遍在32-34度左右。本報資料照片
今天起未來一周維持夏季型的天氣型態，各地高溫普遍在32-34度左右。本報資料照片

端午連續假期到尾聲，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，過去幾天大致如預期，以夏季型的天氣為主，主要的降雨發生在中午過後的熱對流雷雨，並且有較大雨勢以及瞬間的強降雨出現。

他說，降雨範圍不算太大，也有不少地方是一整天天氣都很好的狀況，這是夏季午後熱對流降雨的特徵。範圍小，但是雨勢集中，瞬間的強降雨有時會出現驚人的雨量紀錄，經常令人防不勝防。因此夏季在午後要出門，或是要到山區、溪流邊活動的話，都要特別注意天氣突然變化的情況。

今天起未來一周維持夏季型的天氣型態，台灣持續位在太平洋高壓的外圍區域，大環境風向維持偏南風到東南風。

吳聖宇說，雖然沒有特別明顯的天氣系統影響台灣，不過陸地上每天都有機會出現午後熱對流雷雨，山區受熱對流影響最為明顯。平地受影響的區域則較為偏向中部、北部到東北部一帶。另外，迎風面的花東、恆春半島一帶，一整天都可能會有些局部的地形降雨機會。

他表示，目前預報資料顯示，7月1日、2日太平洋高壓勢力將有較為減弱東退的趨勢，到時候台灣周遭的水氣會更多一些，大氣也會變得比較不穩定，午後熱對流雷雨發展的情況可能會變得更加旺盛。

吳聖宇表示，至於南邊的熱帶洋面上，雖然陸續有對流系統活動，不過短時間內並沒有明顯的熱帶低壓或是颱風發展跡象，可能7月初之後才有機會出現新的擾動系統，暫時還不必擔心。

溫度方面則是持續偏熱，吳聖宇說，各地高溫普遍在32-34度左右，由於大環境轉為偏南風到東南風，太平洋高壓勢力也不算特別強，發生38度或以上極端高溫的機會相對降低，不過還是會有部分地區出現36度或以上高溫，尤其是中南部近山區局部單點，發生高溫的機會又比其他地方要來得大。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 太平洋高壓開始西伸過來了，越來越顯著。除了夏天的中午高溫炎熱外，局部的午後雷陣雨也持續發展。高溫對許多年長者的健康是一個環境壓力，請多關心注意。

今天起未來一周維持夏季型的天氣型態，各地高溫普遍在32-34度左右。本報資料照片
今天起未來一周維持夏季型的天氣型態，各地高溫普遍在32-34度左右。本報資料照片

高溫 彭啟明 天氣動態

延伸閱讀

吳聖宇：端午連假午後雷雨範圍、雨量擴大

梅雨季到尾聲迎夏季 端午節連假好天氣注意午後降雨

今晚降雨趨緩！端午連假好熱上看36度高溫 注意午後雷雨

滯留鋒面今晚起逐漸北上 吳聖宇：明後天苗栗以南防局部豪大雨

相關新聞

連假高溫 急診長者熱傷害增加

端午連假期間，各地高溫炎熱，導致急診熱傷害人數節節上升，並以長者為多。根據衛福部統計六月一日至廿日熱傷害人次，達二七六人...

1200月票將上路 高嘉瑜要求自強號增南港班次 網兩派論戰

基北北桃1200通勤月票「TPASS」本周六正式上路，民進黨立委高嘉瑜端午連假與交通部長王國材、台鐵局局長杜微一同視察南...

不斷更新／端午連假收假日北返11地雷 國5恐塞至晚上8時

高速公路局說，今天清晨5時31分國道3號南向408.6K處近麟洛，發生2輛小客車追撞交通事故，主線一度暫時管制封閉。目前主線車道開放通行，占用麟洛入口加速車道，高公局現場進行事故散落物處理中。

未來一周就是熱 午後仍有熱對流雷雨 這裡雨勢最明顯

端午連續假期到尾聲，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，過去幾天大致如預期，以夏季型的天氣為主，主要的降雨發生在中午過後的熱...

日排核汙水 漁民：政府有作為嗎

日本福島核汙水預計這個夏天就會排放入海，引發周邊國家反彈，我國漁業界直言，這件事情的嚴重性，遠比想像中的大，憂心不僅會影...

釋迦輸大陸 陳吉仲批饒 「配合中國起舞」

大陸日前宣布，恢復部分經過申請註冊的包裝廠與外銷供果園生產的台灣釋迦輸大陸。農委會主委陳吉仲昨在臉書批評台東縣長繞慶鈴「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦