未來一周就是熱 午後仍有熱對流雷雨 這裡雨勢最明顯

端午連續假期到尾聲，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，過去幾天大致如預期，以夏季型的天氣為主，主要的降雨發生在中午過後的熱對流雷雨，並且有較大雨勢以及瞬間的強降雨出現。

他說，降雨範圍不算太大，也有不少地方是一整天天氣都很好的狀況，這是夏季午後熱對流降雨的特徵。範圍小，但是雨勢集中，瞬間的強降雨有時會出現驚人的雨量紀錄，經常令人防不勝防。因此夏季在午後要出門，或是要到山區、溪流邊活動的話，都要特別注意天氣突然變化的情況。

今天起未來一周維持夏季型的天氣型態，台灣持續位在太平洋高壓的外圍區域，大環境風向維持偏南風到東南風。

吳聖宇說，雖然沒有特別明顯的天氣系統影響台灣，不過陸地上每天都有機會出現午後熱對流雷雨，山區受熱對流影響最為明顯。平地受影響的區域則較為偏向中部、北部到東北部一帶。另外，迎風面的花東、恆春半島一帶，一整天都可能會有些局部的地形降雨機會。

他表示，目前預報資料顯示，7月1日、2日太平洋高壓勢力將有較為減弱東退的趨勢，到時候台灣周遭的水氣會更多一些，大氣也會變得比較不穩定，午後熱對流雷雨發展的情況可能會變得更加旺盛。

吳聖宇表示，至於南邊的熱帶洋面上，雖然陸續有對流系統活動，不過短時間內並沒有明顯的熱帶低壓或是颱風發展跡象，可能7月初之後才有機會出現新的擾動系統，暫時還不必擔心。

溫度方面則是持續偏熱，吳聖宇說，各地高溫普遍在32-34度左右，由於大環境轉為偏南風到東南風，太平洋高壓勢力也不算特別強，發生38度或以上極端高溫的機會相對降低，不過還是會有部分地區出現36度或以上高溫，尤其是中南部近山區局部單點，發生高溫的機會又比其他地方要來得大。