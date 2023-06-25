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1200月票將上路 高嘉瑜要求自強號增南港班次 網兩派論戰

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1200月票將上路 高嘉瑜要求自強號增南港班次 網兩派論戰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
高嘉瑜臉書貼文，表示目前自強號列車在南港車站班次太少，卻站站停靠松山站。圖／引用自高嘉瑜臉書
高嘉瑜臉書貼文，表示目前自強號列車在南港車站班次太少，卻站站停靠松山站。圖／引用自高嘉瑜臉書

基北北桃1200通勤月票「TPASS」本周六正式上路，民進黨立委高嘉瑜端午連假與交通部長王國材、台鐵局局長杜微一同視察南港車站，因高嘉瑜當場向王國材反映，指目前自強號列車在南港車站班次太少，卻站站停靠松山站，要求應適度調整，不過高嘉瑜此要求一出，也引發網友熱議論戰。

有網友留言，「南港站現在三鐵共構比松山還重要，覺得倒是松山站自強號可以少停改停南港」，還有網友說「真的，南港算大站了，三鐵彙集還有一堆公司，比松山站還多人了」，也有網友表示，「台鐵是否該與時俱進。南港站現今已比松山站重要太多了。」

不過另一派網友在高嘉瑜臉書下留言表示，乾脆「把自強號改成豪華區間車算了」、「快車一直被民代要求加停，到最後都變區間車」、「 台北區間已經夠塞了，再停南港只是增加更多路障而已」，「每個議員立委都去要求她選區要停，那自強就變區間車了」，「這個有點難度，自強號停靠站增多時間點會增加」。

針對1200月票將上路，增加自強號在南港停靠的班次，部長王國材也表示將回去研議。

高嘉瑜在臉書貼文表示，北北基桃通勤月票「TPASS」7月1日正式上路，一卡在手，通行無阻。她跟交通部長王國材、台鐵局局長杜微一同視察南港車站TPass通道，也反映目前自強號列車在南港車站班次太少，卻站站停靠松山站，尤其南港車站銜接板南線捷運，搭配1200的TPass月票對通勤族來講最方便，應適度調整，增加自強號在南港停靠的班次，部長跟局長也都同意回去研議。

另外，高嘉瑜也貼文提到，汐東線、汐民線、東環段的進度，尤其汐東線到舊宗站一步到位、一站到底的規畫，也一定會努力達成！

自強號 高嘉瑜 台鐵 TPASS

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