不斷更新／端午連假收假日北返11地雷 國5恐塞至晚上8時

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高速公路局說，今天清晨5時31分國道3號南向408.6K處近麟洛，發生2輛小客車追撞交通事故，主線一度暫時管制封閉。目前主線車道開放通行，占用麟洛入口加速車道，高公局現場進行事故散落物處理中。

今天是端午節連續假期收假日，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。國5北向預計上午9時起出現車潮，一路塞至晚間8時。

高公局預判今天有11處重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。