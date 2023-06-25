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不斷更新／端午收假日避北返車潮11地雷 國5估塞至晚上8時

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不斷更新／端午連假收假日北返11地雷 國5恐塞至晚上8時

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
端午連假最後一天，國5北向預計上午9時起出現車潮，一路塞至晚間8時。本報資料照片
端午連假最後一天，國5北向預計上午9時起出現車潮，一路塞至晚間8時。本報資料照片

（6:00更新）

高速公路局說，今天清晨5時31分國道3號南向408.6K處近麟洛，發生2輛小客車追撞交通事故，主線一度暫時管制封閉。目前主線車道開放通行，占用麟洛入口加速車道，高公局現場進行事故散落物處理中。

今天是端午節連續假期收假日，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。國5北向預計上午9時起出現車潮，一路塞至晚間8時。

高公局預判今天有11處重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。圖／高公局提供

國道 高速公路 車道

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