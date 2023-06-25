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上看37度高溫午後雷陣雨 吳德榮：熱帶擾動待觀察

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率。本報資料照片
花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，梅雨滯留鋒逐漸北移，今天至周四台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局特報。

他說，各地大多仍高溫炎熱，需注意防曬、防中暑。今天北部23至36度，中部22至37度，南部23至37度，東部22至36度。

吳德榮表示，周五、周六熱帶擾動發展很弱；台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣增多、更不穩定。迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，仍應注意局部性大雷雨發生。但為末期模擬，應持續觀察模式調整。

吳德榮 恆春 防曬

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