釋迦輸大陸 陳吉仲批饒 「配合中國起舞」

大陸日前宣布，恢復部分經過申請註冊的包裝廠與外銷供果園生產的台灣釋迦輸大陸。農委會主委陳吉仲昨在臉書批評台東縣長繞慶鈴「配合中國起舞」，陳強調，農產品外銷不必「自貶國格」，兩岸農產貿易應回正軌。對此饒慶鈴反酸陳吉仲，農委會職責是為農民拓展市場，「若農委會做得到，地方真的不需要這麼辛苦」。

陳吉仲說，任何人都知道大陸市場就是高度受政治影響的市場，現在大陸不依循兩岸既有的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇來做個案開放，明顯就是政治操作；「饒縣長居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合中國而起舞」。

陳吉仲說，陸方宣布台東縣三家包裝廠、廿五個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸中，饒慶鈴卻自認是台東檢疫方式有效，指責農委會沒有任何方法。他請饒回想，台東縣副縣長王志輝三月去北京前曾要求農委會協助，並認同動植物檢疫是中央政府的權責工作。

饒慶鈴表示，不論是農委會或未來的農業部，職責是為農民拓展市場，提高農產品質、做好品管，全力幫農民把產品銷售到全世界，這才是農委會主委或農業部部長該做的事，不該是透過媒體放話，指責地方政府。

饒慶鈴說，外銷檢疫是中央政府權責，就因如此地方政府只能和對岸溝通，因兩岸有ＥＣＦＡ，她只要和對方溝通、確認品質，就有機會幫農民重啟市場，否則她也希望幫農民爭取到美國及日本等更大的市場，「但很抱歉，這是中央權責」。

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室表示，農委會主委最重要的責任，應以農友權益為最優先，民進黨政府做不到幫助農友，竟還敢對努力溝通交流的地方政府酸言酸語。「民進黨政府、賴清德做不到的事，就讓侯友宜來做」。