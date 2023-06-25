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連假高溫 急診長者熱傷害增加

聯合報／ 記者李青縈周湘芸／台北報導
端午四天連假，各地高溫炎熱，昨最高溫出現在屏東三地門卅七點二度，炎熱天氣，也讓屏東來義二峰圳吸引不少戲水人潮。記者劉學聖／攝影
端午四天連假，各地高溫炎熱，昨最高溫出現在屏東三地門卅七點二度，炎熱天氣，也讓屏東來義二峰圳吸引不少戲水人潮。記者劉學聖／攝影

端午連假期間，各地高溫炎熱，導致急診熱傷害人數節節上升，並以長者為多。根據衛福部統計六月一日至廿日熱傷害人次，達二七六人次，逼近去年六月整個月份的二八○人次。衛福部預估連假後，熱傷害統計將創新高。衛福部國健署指出，熱傷害若處理不當，導致器官衰竭，死亡率恐超過百分之卅。

中央氣象局表示，已逐漸進入夏季天氣，未來一周各地高溫約卅三、卅四度，中南部及花蓮縱谷有卅六度高溫機率。今年受聖嬰現象影響，暖冬機率高，雖未來一個月平均氣溫接近氣候正常值，但受全球暖化影響，仍可能導致極端高溫頻率增加、溫度創新高。

振興醫院急診重症醫學部主任田知學表示，近期有名老奶奶，趁天氣好，外出與鄰居串門子卻遲未回家，家人急尋才發現老奶奶「路倒」在柏油路上，高溫曝曬，加上直接正面倒在柏油路上，送醫時，體溫已破四十度，皮膚嚴重燙傷，也出現腦水腫，插管送入加護病房。

近期因熱傷害就醫，大多是長輩，田知學說，熱傷害不是只發生在戶外，也有遇過民眾為了省錢，把冷氣關掉，卻忘記家中有臥床、無法行動的老人仍裹著厚厚的棉被，原本以為是肺炎引發高燒，才發現是「中暑」。

國健署盤點長輩於夏季出現熱傷害的三大風險，包含對高溫判斷不敏感、藥物影響身體散熱、高溫使心血管疾病加重。田知學說，多數長輩對環境感受度差，也對高溫判斷不夠敏感，等到察覺時都已經虛脫或是昏迷。

多數長者都有慢性疾病，通常會定期服藥，如高血壓常會使用利尿劑、乙型阻斷劑等，都可能會影響人體散熱能力，導致熱傷害；原本有心血管疾病的長輩，也會因高溫排汗量大，血管擴張，使心跳加快，增加心衰竭的機率。

馬偕紀念醫院急診室主任簡定國表示，不只是長者，有慢性病或重大傷病都需要留意高溫，外出適時補充水分、撐傘，避免陽光直曬。

中央氣象局預報員廖經翔表示，未來一周持續高溫，另要留意午後雨勢，周五、周六偏南風，東南部、南部有局部短暫陣雨，其他多雲到晴，午後留意雷陣雨。

高溫 長輩 衛福部

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