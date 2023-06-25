TPASS月票上路 雙北1280恐掀退票潮

行政院TPASS通勤月票7月上路，交通部長王國材表示，目前北中南三大生活圈已售出近10萬張TPASS票卡，且已有11、12萬人次加值設定各地通勤月票，7月初將湧現雙北1280退票潮及TPASS加值購買人潮，已經做好相關準備，民眾不必擔心。

王國材昨由公路總局長陳文瑞、台鐵局長杜微陪同視察新北捷運、台北捷運、桃園機場捷運、台鐵等車站視察通勤月票整備情形，目前捷運車站已於詢問處、售票機及驗票閘門等處張貼「TPASS行政院通勤月票」相關引導標示。

對往返新竹、台北的通勤族仍無法使用TPASS通勤月票，社福卡也無法使用，王國材表示，新竹縣市也有申請，因剛提出來，正在審查，因為TPASS跟社福卡是用同一個機器，會慢一點，現在等桃竹竹苗送審，也會請縣市修正，以10月或是年底為目標，一起做起來。

預估1280月票有多少退票潮？王國材表示，現在已經開始退票了，應該6月底前都會退完，原本的1280月票退場，很多地方原本的月票都退場，都直接改用1200，雙北已經公告怎樣退票改成1200，相關網站都有寫。

新北市交通局長鍾鳴時表示，1280月票最後販售日為本月底，最後開卡日為7月底，就算已購買1280月票，但未開卡使用，會直接退款，且多數民眾已知7月將可以使用1200月票，不會再大量新增1280月票人數，預估屆時不會有大量退票潮。

台北捷運表示，一張卡片只能設定一種定期票，建議使用1280定期票者可購買TPASS，或使用另一張悠遊卡，7月1日前先到車站預購「基北北桃都會通」預購，之後再辦1280定期票退費；尚未到期的1280定期票，依票卡「經過日數」比例退費，只要7月1日後不使用就不會影響退費金額。

警政署日前祭出執法新規，行人只要踏上斑馬線，無論遠近都需停讓，但引發爭議而喊停。對於新法何時上路？王國材表示，還是會配合六月底在立法院通過處罰條例修正案，包含最高罰六千元及三小時道安講習，只要每次不停讓行人，就會受到處罰，本周會把裁罰取締標準訂定出來，讓警政署有依據。