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明收假國道湧北返車潮 11處重點壅塞路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高公局提供明天國道相關管制措施。圖／高公局提供
高公局提供明天國道相關管制措施。圖／高公局提供

明天為端午節連續假期收假日，高速公路局表示，明天國道北向交通量為平日年平均的1.4倍，共有11處重點壅塞路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發；國5北向用路人於上午9點前出發。

高公局表示，明天預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發；國5北向用路人於上午9點前出發。

高公局預判明天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局也說，明天國道相關疏導措施包括，中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、下午1點至晚間6點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制等。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口；國3北向關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向國姓至霧峰系統，其餘路段行車大致順暢。截至傍晚5點，國道交通量為76.4百萬車公里，預估全日交通量為122百萬車公里。

高公局指出，今天下午1點40分國1北向317.7公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；下午3點27分國3北向71.4公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；下午3點42分國1北向320.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；下午5點15分國5北向4.1公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵1.5公里。

國道 端午節 連假 塞車

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