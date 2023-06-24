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雙北準備好了！1280定期票走入歷史 北捷推3處輕鬆退費

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
交通部長王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。記者江婉儀／攝影
交通部長王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。記者江婉儀／攝影

交通部長王國材今到安坑輕軌十四張站，視察TPASS行政院通勤月票整備情形，被問及是否會擔心因退票造成捷運站較多人，他表示雙北都有好好準備，相關窗口或加值機都準備好了。台北市交通局表示，北捷各車站可同時購買1200定期票，也能退1280定期票，若現場人潮較多，北捷會加派人力處理。

北捷提醒，一張卡片只能設定一種定期票，建議使用1280定期票者可購買TPASS或使用另一張悠遊卡，7月1日前先到車站預購「基北北桃都會通」預購，之後再辦1280定期票退費；尚未到期的1280定期票，依票卡「經過日數」比例退費，只要7月1日後不使用就不會影響退費金額。

交通局建議，民眾如無前往桃園或基隆需求，不用急著7月1日辦退票，可將現有定期票使用屆期，此外不用親跑一趟車站，北捷也提供線上退票服務。

北捷指出，各車站自動售票加值機與詢問處、線上都可退費，民眾可多利用離峰及假日時段辦理，避免現場排隊或久候。即日起至6月30日的工作日下午5點至晚上8點，會在淡水、景安、市政府、西門、台北車站、南港、圓山等定期票熱門銷售車站及重要轉乘站加派支援人力宣導。

北捷 退費 安坑輕軌

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