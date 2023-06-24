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明湧北返收假車潮 16處省道地雷路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天端午連假最後一天將出現北返車潮。本報資料照
明天端午連假最後一天將出現北返車潮。本報資料照

明天為端午連假最後一天，公路總局預估將湧現返回工作地車潮，省道主要幹道如如台1線水底寮至楓港路段北向、台9線蘇花路廊北向、南迴公路南向等6路段預計下午湧現車潮，觀光風景區周邊道路等10路段也將出現車多情形。西部國道客運尚有53.42%空位，東部國道客運尚有81.43%空位，民眾可至各客運業者網站查詢。

公路總局表示，明天預估將出現返回工作地及出遊車潮，省道主要幹道如台1線水底寮至楓港路段北向、台9線蘇花路廊北向、南迴公路南向及台61線鳳鼻至香山路段北向、竹南路段北向、中彰大橋路段北向等預估於下午時段湧現車潮。

觀光風景區周邊道路如台2線萬里至大武崙路段、福隆路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、古坑至梅山路段、台9甲線新店至烏來路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭路段、台26線楓港至墾丁路段等亦將出現車潮。

公路總局指出，為因應民眾返回工作地及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，截至今天中午12點，西部國道客運共行駛2134班次，疏運3萬4637人；東部國道客運路線共計行駛487班次，疏運8048人。西部國道客運尚有53.42%空位，東部國道客運尚有81.43%空位，民眾可至各客運業者網站查詢。

公路總局表示，今天截至下午4點，省道部分路段出現壅塞及車多情形，包含台2線紅樹林至竹圍雙向路段、三芝淺水灣東向路段、外木山至大武崙東向路段、八斗子至陰陽海東向路段、福隆至龍門西向路段、台3線大溪雙向路段、梅山西向路段、台7線大溪至武嶺橋北向路段、台9線蘇花公路新澳隧道至東澳隧道北向路段、大清水至南澳北向路段、三棧至崇德北向路段、台61線伸港至中彰大橋北向路段、台88線鳳山至五甲系統西向路段等。

車潮 端午節 連假 國道

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