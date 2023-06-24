雨勢升級！雙北等10縣市豪大雨特報 5縣市雷雨彈炸到「這時」
中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市、新北市、桃園市、南投縣、台南市地區及新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣山區等10縣市有局部大雨發生的機率；新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣有大雷雨發生機率，預計持續至傍晚5點。
氣象局預報員廖經翔表示，明天至下周四各地天氣差不多，高溫約33、34度較為悶熱，中南部及花連縱谷有36度以上高溫機率；午後西半部、宜蘭地區及各地山區有短暫雷陣雨。下周五、周六偏南風，水氣往北影響台灣，東南部、南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後仍要留意雷陣雨。
廖經翔表示，未來一周各地都要留意午後雨勢，但預計不會像昨天時雨量這麼大。另外，目前熱帶海面海溫較高，適合發展颱風，但太平洋高壓也強，仍有很大不確定性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言