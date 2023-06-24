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雨勢升級！雙北等10縣市豪、大雨特報 5地雷雨彈炸到「這時」

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雨勢升級！雙北等10縣市豪大雨特報 5縣市雷雨彈炸到「這時」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局提供未來一周雨勢分布。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周雨勢分布。圖／氣象局提供

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市、新北市、桃園市、南投縣、台南市地區及新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣山區等10縣市有局部大雨發生的機率；新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣有大雷雨發生機率，預計持續至傍晚5點。

氣象局預報員廖經翔表示，明天至下周四各地天氣差不多，高溫約33、34度較為悶熱，中南部及花連縱谷有36度以上高溫機率；午後西半部、宜蘭地區及各地山區有短暫雷陣雨。下周五、周六偏南風，水氣往北影響台灣，東南部、南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後仍要留意雷陣雨。

廖經翔表示，未來一周各地都要留意午後雨勢，但預計不會像昨天時雨量這麼大。另外，目前熱帶海面海溫較高，適合發展颱風，但太平洋高壓也強，仍有很大不確定性。

高溫 氣象局

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