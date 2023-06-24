端午連假高溫襲台 老人家單獨出門當心熱傷害

端午連假進入天氣悶熱，特別是靠近山區、縱谷、盆地亦有高溫。振興醫院急診重症醫學部主任田知學表示，以台灣的氣候要達到中暑的機會並不多，多數為熱衰竭，但是有心血管疾病或是中風病史的人要特別注意避免脫水讓血管變扁，容易中風。

近日天氣高溫炎熱，今天中午前後雲林縣地區、台南市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號。長時間待在戶外容易造成脫水、增加熱傷害風險。

田知學說，有些年紀較長的民眾可能有三高等疾病，會在早上去健行等戶外運動，但卻沒有意識到水分容易散失，會發生頭暈到醫院就診以為是中風，經過檢查後發現是脫水等熱傷害，但尚未到中暑的程度。民眾若有心血管疾病或是有中風病史的人比較容易發生中暑狀況。

田知學說，中暑比較類似熱造成的中風，可能會有一些神經學症狀，或是沒辦法走路。而民眾若是太熱造成脫水，血管會變扁，容易造成血流不過去，導致中風。一旦真的發生中暑，一半以上民眾可能會死亡。

田知學表示，曾經有一名老太太送來急診時體溫已經高達40度，人已經昏迷、正面都是燙傷。原本家人以為老太太只是出門跟鄰居聊天串門子時間比較久，後來太久沒有回來家屬才出門尋人，才發現老太太趴在地上，，雖然有掙扎痕跡，但仍無法移動。而柏油路在太陽曬後變成高溫，老太太身上甚至有起水泡，必須處理燙傷、腦水腫等狀況，最後插管在加護病房待了兩個多月才脫困。

田知學說，熱傷害不是只有發生在戶外，也有遇過家人把冷氣關掉，卻還有家裡還有老人家臥床甚至蓋著厚厚的棉被，送到醫院以為是肺炎發高燒，後來才發現中暑。甚至在冬天老人家用電熱毯，但因為不會表達，難以自行移動導致冬天中暑。

她說，老人家是中暑的危險族群，天氣炎熱老人家出門需要有人陪伴，避免獨自出門發生危險。

根據衛福部統計，今年統計至20日已經累計276人次的熱傷害，而去年六月累計280人次。熱傷害包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫等。