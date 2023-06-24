快訊

台北羽賽／賽史最多冠差1勝 戴資穎輕取泰好手晉級決賽

瓦格納集團武裝叛變？部隊開入莫斯科以南，推翻俄軍高層？

瓦格納首腦稱「已佔領俄軍基地」！要國防部長談判 否則進攻莫斯科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台癌照服員訓練班 助癌友家屬兼顧經濟照顧家人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會推動長照照服員訓練班，讓癌友家屬受訓後，能夠自由安排工作時間，兼顧經濟來源同時也能照顧家人。記者邱德祥／攝影
台灣癌症基金會推動長照照服員訓練班，讓癌友家屬受訓後，能夠自由安排工作時間，兼顧經濟來源同時也能照顧家人。記者邱德祥／攝影

新冠疫情落幕，民眾生活回歸正常，但部分癌症病友卻面臨疫後就業困難。台灣癌症基金會癌友關懷教育中心主任游懿群說，有些癌症病友在疫情前工作就不穩定，疫後雖然就業環境略見復甦，但病人還需考量體力負荷，就業限制變多，回歸職場較一般人困難；台灣癌症基金會開設工作坊協助癌友培養一技之長，也鼓勵病友家屬加入照服員訓練，能夠有更彈性的就業時間照顧罹病家人。

游懿群日前受訪時表示，有些癌友疫情前從事打零工，或是經營小吃攤販等工作，後因防疫限制不能外食，攤位暫時收工，疫後若要復工，則還須考量體力是否能夠負荷等問題；若要從事其他工作，則須先確認輪班狀況等，回歸職場相對困難。為協助癌友培養一技之長，台灣癌症基金會南部分會推動「癌友回歸職場就業支持計畫」，開設工作坊培訓癌友按摩、烘焙等技能，癌友有了一技之長，工作的選擇能夠更彈性，也能從事自身想做的工作。

不少癌症病友家屬為了照顧病友被迫離職。游懿群表示，台灣癌症基金會與地方政府衛生局合辦長照照服員訓練班，讓癌症家屬接受訓練後，取得專業照服員證照，能夠自由接案擔任照服員，工作時間更有彈性，也能自由安排時間照顧家人，同時也能兼顧經濟來源；由於長照缺工嚴重，許多癌友家屬在訓練班結束後，都能無縫接軌進入長照機構服務。

癌症 長照

延伸閱讀

想用新藥，就得多受苦？專家：癌友晚用新藥，多受三折磨

想活下去，有那麼難？／他為弱勢癌友發聲，盼政府給生路

天候最糟！不畏大雨狂風前行 24名癌友成功登頂玉山

粽店老闆罹癌科技業者買粽支持 季芹、王仁甫轉送癌友

相關新聞

禮讓行人新制髮夾彎 只靠嚴罰無法還給行人真正安全

為擺脫行人地獄惡名，原本預計6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近都要停讓，卻引發各界反彈後政策馬上髮夾彎。一般來說，改善交通、促使多數民眾遵守交通規則的方向無非「3E」著手，也就是交通工程（Engineering）、交通教育（Education）及交通執法（Enforcement）。交通部並非沒有安全管理的專業，只是在推動過程中，順序步驟搞錯了，也才會讓我國的交通安全意外頻頻發生。

鳳梨釋迦重新銷陸 陳吉仲指饒慶鈴配合大陸起舞：不必自貶國格

大陸國台辦宣布即日起恢復部分經過申請註冊的包裝廠與外銷供果園生產的台灣釋迦，可重新輸銷大陸；農委會主委陳吉仲今天在臉書發...

是粽子也是便當！原民包粽挑戰味蕾 蝸牛、田鼠肉不稀奇

過完清明節就是端午節，端午最應景就是吃顆粽子，大家熟悉的是三角粽，餡料不外乎糯米加豬肉、花生、油蔥或鴨蛋等，但台東原住民族也有所謂的粽子，形狀不同於三角形，而是長方形，被統稱「阿拜abai」或「奇拿富cinavu」，餡料則依族群不同有很大的差別，尤其排灣族使用的餡料，更是顛覆想像，挑戰味蕾。

端午連假高溫襲台 老人家單獨出門當心熱傷害

端午連假進入天氣悶熱，特別是靠近山區、縱谷、盆地亦有高溫。振興醫院急診重症醫學部主任田知學表示，以台灣的氣候要達到中暑的...

不斷更新／北返車潮暴增 國5「紫爆」恐塞到深夜 雪隧回堵5.5公里

今天是端午節連續假期第3天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

台癌照服員訓練班 助癌友家屬兼顧經濟照顧家人

新冠疫情落幕，民眾生活回歸正常，但部分癌症病友卻面臨疫後就業困難。台灣癌症基金會癌友關懷教育中心主任游懿群說，有些癌症病...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦