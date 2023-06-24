台癌照服員訓練班 助癌友家屬兼顧經濟照顧家人

新冠疫情落幕，民眾生活回歸正常，但部分癌症病友卻面臨疫後就業困難。台灣癌症基金會癌友關懷教育中心主任游懿群說，有些癌症病友在疫情前工作就不穩定，疫後雖然就業環境略見復甦，但病人還需考量體力負荷，就業限制變多，回歸職場較一般人困難；台灣癌症基金會開設工作坊協助癌友培養一技之長，也鼓勵病友家屬加入照服員訓練，能夠有更彈性的就業時間照顧罹病家人。

游懿群日前受訪時表示，有些癌友疫情前從事打零工，或是經營小吃攤販等工作，後因防疫限制不能外食，攤位暫時收工，疫後若要復工，則還須考量體力是否能夠負荷等問題；若要從事其他工作，則須先確認輪班狀況等，回歸職場相對困難。為協助癌友培養一技之長，台灣癌症基金會南部分會推動「癌友回歸職場就業支持計畫」，開設工作坊培訓癌友按摩、烘焙等技能，癌友有了一技之長，工作的選擇能夠更彈性，也能從事自身想做的工作。

不少癌症病友家屬為了照顧病友被迫離職。游懿群表示，台灣癌症基金會與地方政府衛生局合辦長照照服員訓練班，讓癌症家屬接受訓練後，取得專業照服員證照，能夠自由接案擔任照服員，工作時間更有彈性，也能自由安排時間照顧家人，同時也能兼顧經濟來源；由於長照缺工嚴重，許多癌友家屬在訓練班結束後，都能無縫接軌進入長照機構服務。